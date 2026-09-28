Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Россия - Иран РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 4,50 млн

Науэль Феррарези - статистика

Ботафого
19 ноября 1998 (27)
#5 | Защитник
189 см
Венесуэла
Статистика Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Товарищеские матчи. Сборные,
Япония
2 : 1
28.09.2026
Венесуэла
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 28 тур
Мирассол
2 : 0
19.09.2026
Ботафого
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 27 тур
Ботафого
1 : 1
13.09.2026
Брагантино
1' - 90'
70'
Бразилия. Серия А, 26 тур
Ботафого
0 : 0
07.09.2026
Палмейрас
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 25 тур
Фламенго
3 : 0
30.08.2026
Ботафого
1' - 90'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ботафого
21
1
0
6
0
Сан-Паулу
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Бразилия. Серия А, 28 тур
Мирассол
2 : 0
19.09.2026
Ботафого
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 27 тур
Ботафого
1 : 1
13.09.2026
Брагантино
1' - 90'
70'
Бразилия. Серия А, 26 тур
Ботафого
0 : 0
07.09.2026
Палмейрас
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 25 тур
Фламенго
3 : 0
30.08.2026
Ботафого
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 24 тур
Ботафого
2 : 3
25.08.2026
Атлетико Паранаэнсе
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 23 тур
Витория
1 : 0
17.08.2026
Ботафого
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 22 тур
Ботафого
1 : 1
09.08.2026
Флуминенсе
1' - 90'
68'
Бразилия. Серия А, 20 тур
Крузейро
0 : 1
26.07.2026
Ботафого
1' - 90'
45'
Бразилия. Серия А, 19 тур
Ботафого
2 : 1
17.07.2026
Сантос
1' - 90'
80'
Бразилия. Серия А, 18 тур
Баия
2 : 1
30.05.2026
Ботафого
1' - 90'
57'
37'
Бразилия. Серия А, 17 тур
Сан-Паулу
1 : 1
23.05.2026
Ботафого
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 16 тур
Ботафого
3 : 1
17.05.2026
Коринтианс
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 15 тур
Атлетико Минейро
1 : 1
10.05.2026
Ботафого
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 14 тур
Ботафого
1 : 2
02.05.2026
Ремо
1' - 90'
13'
Бразилия. Серия А, 13 тур
Ботафого
2 : 2
26.04.2026
Интернасьонал
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 12 тур
Шапекоэнсе
1 : 4
19.04.2026
Ботафого
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 10 тур
Васко да Гама
1 : 2
05.04.2026
Ботафого
1' - 90'
55'
Бразилия. Серия А, 9 тур
Ботафого
3 : 2
02.04.2026
Мирассол
77' - 90'
Бразилия. Серия А, 8 тур
Брагантино
1 : 2
21.03.2026
Ботафого
1' - 71'
70'
Бразилия. Серия А, 7 тур
Палмейрас
2 : 1
19.03.2026
Ботафого
1' - 70'
Бразилия. Серия А, 6 тур
Ботафого
0 : 3
15.03.2026
Фламенго
46' - 90'
Бразилия. Серия А, 4 тур
Коритиба
0 : 1
26.02.2026
Сан-Паулу
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 3 тур
Сан-Паулу
2 : 0
12.02.2026
Гремио
71' - 90'
Бразилия. Серия А, 2 тур
Сантос
1 : 1
05.02.2026
Сан-Паулу
90' - 90'
Бразилия. Серия А, 1 тур
Сан-Паулу
2 : 1
29.01.2026
Фламенго
Был в запасе
Главные новости
Губерниев – о Шнякине: «Недокомментатор-жопа»
20:23
Реакция «Манчестер Сити» на обвинения от АПЛ
20:16
Шнякин ответил на оскорбления Губерниева
20:00
Мбаппе рисковал пропустить остаток сезона: подробности
19:50
Аршавин высказался о будущем 38-летнего Дзюбы
19:38
АПЛ объявила вердикт по делу «Манчестер Сити»
19:23
7
«Медлить было опасно»: Булыкин подробно рассказал о болезни Алдонина
18:53
Глушенков выбрал лучшего футболиста в истории: «О чем речь вообще может идти?»
18:40
Реакция Мостового на назначение Абаскаля в швейцарский клуб
18:18
2
Абаскаль нашел новую команду в Европе
17:43
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+