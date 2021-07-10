Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Иран
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расьель Гарсия
Статистика
Расьель Гарсия - статистика
Завершил карьеру
15 февраля 1994 (32), Лима
#11 | Полузащитник
175 см
Перу
Статистика
Статистика по турнирам
Товарищеские матчи. Сборные 2022
Кубок Америки 2021
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ 2021/2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Перу
2
0
1
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Кубок Америки, Матч за 3-е место
Колумбия
3 : 2
10.07.2021
Перу
69' - 90'
82'
Кубок Америки, 1/2 финала
Бразилия
1 : 0
06.07.2021
Перу
46' - 90'
Кубок Америки, 1/4 финала
Перу
3 : 3
03.07.2021
Парагвай
Был в запасе
Кубок Америки, 5 тур
Венесуэла
0 : 1
28.06.2021
Перу
73' - 90'
Кубок Америки, 4 тур
Эквадор
2 : 2
24.06.2021
Перу
Был в запасе
Кубок Америки, 3 тур
Колумбия
1 : 2
21.06.2021
Перу
90' - 90'
Кубок Америки, 2 тур
Бразилия
4 : 0
18.06.2021
Перу
Был в запасе
Главные новости
Аршавин высказался о будущем 38-летнего Дзюбы
19:38
АПЛ объявила вердикт по делу «Манчестер Сити»
19:23
4
«Медлить было опасно»: Булыкин подробно рассказал о болезни Алдонина
18:53
Глушенков выбрал лучшего футболиста в истории: «О чем речь вообще может идти?»
18:40
Реакция Мостового на назначение Абаскаля в швейцарский клуб
18:18
2
Абаскаль нашел новую команду в Европе
17:43
1
Видео
«Новый диктатор в сборной!»: Головин и Соболев снова обменялись колкостями
17:00
7
Букмекеры определили двух игроков с реальными шансами на «Золотой мяч» в 2026 году
16:21
1
На лечение Алдонина от рака уходят огромные деньги: «Они нужны постоянно»
16:09
Лучший бомбардир топ-5 лиг Европы выбыл на неопределенный срок
15:51
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+