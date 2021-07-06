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Расписание матчей
Кубок Америки
Бразилия - Перу
Бразилия - Перу: обзор матча 06 июля 2021
Бразилия
06.07.2021, вторник, 02:00
Кубок Америки, 1/2 финала
1 : 0
Завершен
Перу
35'
Л. Пакета
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Бразилия - Перу
Замена
Д. Луис
️️️️
Л. Пакета
90'
+2
90'
Желтая карточка
М. Лопес
Желтая карточка
Винисиус
89'
89'
Замена
М. Тавара
️️️️
Р. Тапиа
Замена
Э. Милитао
️️️️
Р. Лоди
85'
Замена
Фабиньо
️️️️
Фред
85'
Замена
Винисиус
️️️️
Ришарлисон
85'
81'
Замена
С. Орменьо
️️️️
К. Куэва
75'
Замена
К. Лора
️️️️
А. Корсо
Замена
Э. Рибейро
️️️️
Эвертон
70'
56'
Желтая карточка
Й. Йотун
46'
Замена
М. Лопес
️️️️
М. Трауко
46'
Замена
Р. Гарсия
️️️️
К. Рамос
ГОЛ! 1:0!
Л. Пакета
Пас отдал
Неймар
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бразилия
23
Эдерсон
ВР
16
Ренан Лоди
ЛЗ
4
Маркиньос
ЦЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
10
Неймар
ЛВ
5
Каземиро
ОП
8
Фред
ЦП
20
Лукас Пакета
АП
19
Эвертон
ЦФ
9
Ришарлисон
ЦФ
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
Перу
1
Педро Галлезе
ВР
6
Мигель Трауко
ЛЗ
4
Андерсон Сантамария
ЦЗ
22
Александр Калленс
ЦЗ
19
Йошимар Йотун
ЦЗ
15
Кристиан Рамос
ЦЗ
3
Альдо Корсо
ПЗ
13
Ренато Тапиа
ОП
10
Кристиан Куэва
ЦП
10
Серхио Пенья
АП
9
Джанлука Лападула
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Гарека
Бразилия
1
Алиссон
ВР
12
Вевертон
ВР
6
Алекс Сандро
ЛЗ
14
Лео Ортис
ЦЗ
2
Эдер Милитао
ЦЗ
13
Эмерсон
ПЗ
7
Винисиус
ЛВ
18
Дуглас Луис
ОП
17
Фабиньо
ОП
22
Эвертон Рибейро
ЦП
21
Габриэл Барбоза
ЦФ
20
Роберто Фирмино
ЦФ
Перу
21
Хосе Карвальо
ВР
12
Карлос Каседа
ВР
4
Маркос Лопес
ЛЗ
5
Мигель Араухо
ЦЗ
2
Луис Абрам
ЦЗ
26
Карлос Лора
ПЗ
16
Уайлдер Картахена
ЦП
17
Мартин Тавара
ЦП
24
Расьель Гарсия
АП
18
Луис Иберико
ЦФ
20
Алекс Валера
ЦФ
18
Сантьяго Орменьо
ЦФ
4-1-1-2-2
23
Эдерсон
16
Лоди
4
Маркиньос
3
Силва
13
Данило
5
Каземиро
8
Фред
10
Неймар
20
Пакета
9
Ришарлисон
19
Эвертон
3-3-1-1-1
1
Галлезе
22
Калленс
19
Йотун
15
Рамос
3
Корсо
13
Тапиа
6
Трауко
10
Куэва
10
Пенья
9
Лападула
19
Эвертон
22
Рибейро
22
Рибейро
19
Эвертон
16
Лоди
2
Милитао
2
Милитао
16
Лоди
20
Пакета
18
Луис
18
Луис
20
Пакета
8
Фред
17
Фабиньо
17
Фабиньо
8
Фред
9
Ришарлисон
7
Винисиус
7
Винисиус
9
Ришарлисон
6
Трауко
4
Лопес
4
Лопес
6
Трауко
3
Корсо
26
Лора
26
Лора
3
Корсо
13
Тапиа
17
Тавара
17
Тавара
13
Тапиа
15
Рамос
24
Гарсия
24
Гарсия
15
Рамос
10
Куэва
18
Орменьо
18
Орменьо
10
Куэва
Остались в запасе
Бразилия
Перу
14
Лео Ортис
ЦЗ
1
Алиссон
ВР
12
Вевертон
ВР
6
Алекс Сандро
ЛЗ
13
Эмерсон
ПЗ
21
Габриэл Барбоза
ЦФ
20
Роберто Фирмино
ЦФ
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
21
Хосе Карвальо
ВР
5
Мигель Араухо
ЦЗ
16
Уайлдер Картахена
ЦП
12
Карлос Каседа
ВР
2
Луис Абрам
ЦЗ
18
Луис Иберико
ЦФ
20
Алекс Валера
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Гарека
Остались в запасе
14
Лео Ортис
ЦЗ
1
Алиссон
ВР
12
Вевертон
ВР
6
Алекс Сандро
ЛЗ
13
Эмерсон
ПЗ
21
Габриэл Барбоза
ЦФ
20
Роберто Фирмино
ЦФ
Остались в запасе
21
Хосе Карвальо
ВР
5
Мигель Араухо
ЦЗ
16
Уайлдер Картахена
ЦП
12
Карлос Каседа
ВР
2
Луис Абрам
ЦЗ
18
Луис Иберико
ЦФ
20
Алекс Валера
ЦФ
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
Главный тренер
Рикардо Гарека
Статистика матча Бразилия - Перу
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Сингапур
0 : 7
17.11.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
3 : 2
14.11.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Индия
0 : 4
03.10.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
2 : 4
29.09.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
1 : 1
25.09.2026
Бразилия
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Перу
- : -
10.12.2026
Панама
Товарищеские матчи. Сборные
Перу
2 : 0
14.11.2026
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
2 : 0
07.10.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Канада
2 : 0
03.10.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
1 : 1
30.09.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
США
4 : 1
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