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Расписание матчей
Кубок Америки
Эквадор - Перу
Эквадор - Перу: обзор матча 24 июня 2021
Эквадор
24.06.2021, четверг, 00:00
Кубок Америки, группа B, 4 тур
2 : 2
Завершен
Перу
23'
Р. Тапиа (АГ)
45+3'
А. Пресиадо
49'
Д. Лападула
54'
А. Каррильо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эквадор - Перу
90'
+3
Замена
Л. Иберико
️️️️
Й. Йотун
Замена
Ф. Мартинес
️️️️
А. Пресиадо
90'
+2
88'
Желтая карточка
К. Рамос
86'
Замена
М. Араухо
️️️️
К. Куэва
Замена
Ж. Кайседо
️️️️
А. Франко
82'
Замена
К. Нобоа
️️️️
С. Мендес
81'
78'
Замена
У. Картахена
️️️️
С. Пенья
78'
Замена
С. Орменьо
️️️️
Д. Лападула
Замена
А. Мена
️️️️
Д. Диас
64'
Замена
М. Эстрада
️️️️
Л. Кампана
64'
Желтая карточка
П. Хинкапе
57'
54'
ГОЛ! 2:2!
А. Каррильо
Пас отдал
Д. Лападула
49'
ГОЛ! 2:1!
Д. Лападула
Пас отдал
К. Куэва
ГОЛ! 2:0!
А. Пресиадо
Пас отдал
Д. Диас
45'
+3
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Р. Тапиа
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эквадор
1
Эрнан Галиндес
ВР
7
Первис Эступиньян
ЛЗ
4
Роберт Арболеда
ЦЗ
3
Пьеро Хинкапе
ЦЗ
17
Анхело Пресиадо
ПЗ
9
Айртон Пресиадо
ЛП
23
Мойзес Кайседо
ОП
20
Себастьян Мендес
ОП
10
Дамиан Диас
АП
21
Алан Франко
ПП
16
Леонардо Кампана
ЦФ
Главный тренер
Густаво Альфаро
Перу
1
Педро Галлезе
ВР
6
Мигель Трауко
ЛЗ
15
Кристиан Рамос
ЦЗ
22
Александр Калленс
ЦЗ
19
Йошимар Йотун
ЦЗ
3
Альдо Корсо
ПЗ
13
Ренато Тапиа
ОП
10
Кристиан Куэва
ЦП
10
Серхио Пенья
АП
18
Андре Каррильо
ПВ
9
Джанлука Лападула
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Гарека
Эквадор
12
Педро Ортис
ВР
22
Александер Домингес
ВР
18
Диего Паласиос
ЛЗ
16
Марио Пинейда
ЦЗ
9
Фидель Мартинес
ЦЗ
14
Хавьер Арреага
ЦЗ
2
Феликс Торрес
ЦЗ
6
Диксон Арройо
ОП
15
Анхель Мена
ЦП
6
Кристиан Нобоа
ЦП
11
Микаэль Эстрада
ЦФ
9
Жорди Кайседо
ЦФ
Перу
21
Хосе Карвальо
ВР
12
Карлос Каседа
ВР
4
Маркос Лопес
ЛЗ
4
Андерсон Сантамария
ЦЗ
5
Мигель Араухо
ЦЗ
2
Луис Абрам
ЦЗ
26
Карлос Лора
ПЗ
16
Уайлдер Картахена
ЦП
24
Расьель Гарсия
АП
18
Луис Иберико
ЦФ
20
Алекс Валера
ЦФ
18
Сантьяго Орменьо
ЦФ
4-2-2-1-1
1
Галиндес
7
Эступиньян
4
Арболеда
3
Хинкапе
17
Пресиадо
23
Кайседо
20
Мендес
9
Пресиадо
21
Франко
10
Диас
16
Кампана
3-3-1-2-1
1
Галлезе
15
Рамос
22
Калленс
19
Йотун
3
Корсо
13
Тапиа
6
Трауко
10
Куэва
18
Каррильо
10
Пенья
9
Лападула
9
Пресиадо
9
Мартинес
9
Мартинес
9
Пресиадо
10
Диас
15
Мена
15
Мена
10
Диас
20
Мендес
6
Нобоа
6
Нобоа
20
Мендес
16
Кампана
11
Эстрада
11
Эстрада
16
Кампана
21
Франко
9
Кайседо
9
Кайседо
21
Франко
10
Пенья
16
Картахена
16
Картахена
10
Пенья
10
Куэва
5
Араухо
5
Араухо
10
Куэва
19
Йотун
18
Иберико
18
Иберико
19
Йотун
9
Лападула
18
Орменьо
18
Орменьо
9
Лападула
Остались в запасе
Эквадор
Перу
12
Педро Ортис
ВР
16
Марио Пинейда
ЦЗ
14
Хавьер Арреага
ЦЗ
22
Александер Домингес
ВР
18
Диего Паласиос
ЛЗ
2
Феликс Торрес
ЦЗ
6
Диксон Арройо
ОП
Главный тренер
Густаво Альфаро
21
Хосе Карвальо
ВР
4
Андерсон Сантамария
ЦЗ
12
Карлос Каседа
ВР
4
Маркос Лопес
ЛЗ
2
Луис Абрам
ЦЗ
26
Карлос Лора
ПЗ
24
Расьель Гарсия
АП
20
Алекс Валера
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Гарека
Остались в запасе
12
Педро Ортис
ВР
16
Марио Пинейда
ЦЗ
14
Хавьер Арреага
ЦЗ
22
Александер Домингес
ВР
18
Диего Паласиос
ЛЗ
2
Феликс Торрес
ЦЗ
6
Диксон Арройо
ОП
Остались в запасе
21
Хосе Карвальо
ВР
4
Андерсон Сантамария
ЦЗ
12
Карлос Каседа
ВР
4
Маркос Лопес
ЛЗ
2
Луис Абрам
ЦЗ
26
Карлос Лора
ПЗ
24
Расьель Гарсия
АП
20
Алекс Валера
ЦФ
Главный тренер
Густаво Альфаро
Главный тренер
Рикардо Гарека
Статистика матча Эквадор - Перу
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Эквадор
Товарищеские матчи. Сборные
Эквадор
2 : 0
18.11.2026
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Эквадор
2 : 0
14.11.2026
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
3 : 0
24.09.2026
Эквадор
Чемпионат мира, 1/16 финала
Мексика
2 : 0
01.07.2026
Эквадор
Чемпионат мира, 3 тур
Эквадор
2 : 1
25.06.2026
Германия
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Перу
- : -
10.12.2026
Панама
Товарищеские матчи. Сборные
Перу
2 : 0
14.11.2026
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
2 : 0
07.10.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Канада
2 : 0
03.10.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
1 : 1
30.09.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
США
4 : 1
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