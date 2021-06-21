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Расписание матчей
Кубок Америки
Колумбия - Перу
Колумбия - Перу: обзор матча 21 июня 2021
Колумбия
21.06.2021, понедельник, 03:00
Кубок Америки, группа B, 3 тур
1 : 2
Завершен
Перу
53'
М. Борха (П)
17'
С. Пенья
64'
Й. Мина (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Колумбия - Перу
90'
+2
Замена
Р. Гарсия
️️️️
К. Куэва
83'
Замена
С. Орменьо
️️️️
Д. Лападула
83'
Замена
У. Картахена
️️️️
С. Пенья
Замена
А. Морелос
️️️️
С. Медина
81'
Замена
Й. Чара
️️️️
Э. Кардона
70'
64'
ГОЛ в свои ворота! 1:2!
Й. Мина
Замена
Л. Муриэль
️️️️
Д. Сапата
60'
Замена
Г. Куэльяр
️️️️
С. Перес
60'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
М. Борха
53'
51'
Желтая карточка
П. Галлезе
43'
Желтая карточка
А. Каррильо
Желтая карточка
М. Борха
29'
17'
ГОЛ! 0:1!
С. Пенья
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Колумбия
1
Давид Оспина
ВР
13
Себастьян Перес
ЛЗ
3
Стефан Медина
ЦЗ
13
Йерри Мина
ЦЗ
23
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
6
Вильям Тесильо
ЦЗ
5
Вильмар Барриос
ОП
8
Эдвин Кардона
ЦП
11
Хуан Куадрадо
ПП
9
Мигель Борха
ЦФ
7
Дуван Сапата
ЦФ
Главный тренер
Рейнальдо Руэда
Перу
1
Педро Галлезе
ВР
4
Маркос Лопес
ЛЗ
15
Кристиан Рамос
ЦЗ
22
Александр Калленс
ЦЗ
19
Йошимар Йотун
ЦЗ
3
Альдо Корсо
ПЗ
13
Ренато Тапиа
ОП
10
Кристиан Куэва
ЦП
10
Серхио Пенья
АП
18
Андре Каррильо
ПВ
9
Джанлука Лападула
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Гарека
Колумбия
12
Камило Варгас
ВР
3
Оскар Мурильо
ВР
1
Альдаир Кинтана
ВР
18
Франк Фабра
ЦЗ
21
Карлос Куэста
ЦЗ
2
Даниэль Муньос
ПЗ
18
Густаво Куэльяр
ОП
28
Йимми Чара
ЦП
14
Бальдомеро Перласа
ЦП
19
Рафаэль Борре
ЦФ
0
Альфредо Морелос
ЦФ
19
Луис Муриэль
ЦФ
Перу
21
Хосе Карвальо
ВР
12
Карлос Каседа
ВР
6
Мигель Трауко
ЛЗ
5
Мигель Араухо
ЦЗ
4
Андерсон Сантамария
ЦЗ
2
Луис Абрам
ЦЗ
16
Уайлдер Картахена
ЦП
24
Расьель Гарсия
АП
18
Сантьяго Орменьо
ЦФ
20
Алекс Валера
ЦФ
18
Луис Иберико
ЦФ
3-3-2-2
1
Оспина
13
Мина
23
Санчес
6
Тесильо
13
Перес
5
Барриос
3
Медина
8
Кардона
11
Куадрадо
7
Сапата
9
Борха
3-3-1-2-1
1
Галлезе
15
Рамос
22
Калленс
19
Йотун
3
Корсо
13
Тапиа
4
Лопес
10
Куэва
18
Каррильо
10
Пенья
9
Лападула
13
Перес
18
Куэльяр
18
Куэльяр
13
Перес
8
Кардона
28
Чара
28
Чара
8
Кардона
3
Медина
0
Морелос
0
Морелос
3
Медина
7
Сапата
19
Муриэль
19
Муриэль
7
Сапата
10
Пенья
16
Картахена
16
Картахена
10
Пенья
9
Лападула
18
Орменьо
18
Орменьо
9
Лападула
10
Куэва
24
Гарсия
24
Гарсия
10
Куэва
Остались в запасе
Колумбия
Перу
19
Рафаэль Борре
ЦФ
18
Франк Фабра
ЦЗ
12
Камило Варгас
ВР
3
Оскар Мурильо
ВР
1
Альдаир Кинтана
ВР
21
Карлос Куэста
ЦЗ
2
Даниэль Муньос
ПЗ
14
Бальдомеро Перласа
ЦП
Главный тренер
Рейнальдо Руэда
21
Хосе Карвальо
ВР
5
Мигель Араухо
ЦЗ
4
Андерсон Сантамария
ЦЗ
20
Алекс Валера
ЦФ
12
Карлос Каседа
ВР
6
Мигель Трауко
ЛЗ
2
Луис Абрам
ЦЗ
18
Луис Иберико
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Гарека
Остались в запасе
19
Рафаэль Борре
ЦФ
18
Франк Фабра
ЦЗ
12
Камило Варгас
ВР
3
Оскар Мурильо
ВР
1
Альдаир Кинтана
ВР
21
Карлос Куэста
ЦЗ
2
Даниэль Муньос
ПЗ
14
Бальдомеро Перласа
ЦП
Остались в запасе
21
Хосе Карвальо
ВР
5
Мигель Араухо
ЦЗ
4
Андерсон Сантамария
ЦЗ
20
Алекс Валера
ЦФ
12
Карлос Каседа
ВР
6
Мигель Трауко
ЛЗ
2
Луис Абрам
ЦЗ
18
Луис Иберико
ЦФ
Главный тренер
Рейнальдо Руэда
Главный тренер
Рикардо Гарека
Статистика матча Колумбия - Перу
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Колумбия
Товарищеские матчи. Сборные
Чили
0 : 0
18.11.2026
Колумбия
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
1 : 0
14.11.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
2 : 0
07.10.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
0 : 1
03.10.2026
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
1 : 1
27.09.2026
Колумбия
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Перу
- : -
10.12.2026
Панама
Товарищеские матчи. Сборные
Перу
2 : 0
14.11.2026
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
2 : 0
07.10.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Канада
2 : 0
03.10.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
1 : 1
30.09.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
США
4 : 1
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