Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Кубок Америки
Венесуэла - Перу
Венесуэла - Перу: обзор матча 28 июня 2021
Венесуэла
28.06.2021, понедельник, 00:00
Кубок Америки, группа B, 5 тур
0 : 1
Завершен
Перу
48'
А. Каррильо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Венесуэла - Перу
83'
Замена
А. Валера
️️️️
К. Куэва
83'
Замена
С. Орменьо
️️️️
Д. Лападула
Замена
Ж. Уртадо
️️️️
С. Кордова
78'
73'
Замена
У. Картахена
️️️️
Р. Тапиа
73'
Замена
Р. Гарсия
️️️️
А. Каррильо
Замена
А. Гонсалес
️️️️
Р. Росалес
69'
Замена
Й. Сотельдо
️️️️
Э. Кастильо
69'
Замена
Х. Мартинес
️️️️
К. Кассерес
59'
Замена
Р. Отеро
️️️️
Д. Саварино
59'
48'
ГОЛ! 0:1!
А. Каррильо
27'
Замена
Л. Абрам
️️️️
А. Калленс
Желтая карточка
Р. Эрнандес
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Венесуэла
1
Вуйлькер Фариньес
ВР
14
Луис Маго
ЦЗ
2
Науэль Феррарези
ЦЗ
20
Рональд Эрнандес
ЦЗ
16
Роберто Росалес
ЦЗ
2
Микель Вильянуэва
ЦЗ
5
Хуниор Морено
ЦП
11
Джефферсон Саварино
ЦП
8
Кристиан Кассерес
ЦП
11
Эдсон Кастильо
ЦП
9
Серхио Кордова
ЦФ
Главный тренер
Жозе Пезейру
Перу
1
Педро Галлезе
ВР
6
Мигель Трауко
ЛЗ
5
Мигель Араухо
ЦЗ
22
Александр Калленс
ЦЗ
19
Йошимар Йотун
ЦЗ
3
Альдо Корсо
ПЗ
13
Ренато Тапиа
ОП
10
Кристиан Куэва
ЦП
10
Серхио Пенья
АП
18
Андре Каррильо
ПВ
9
Джанлука Лападула
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Гарека
Венесуэла
22
Луис Ромеро
ВР
22
Хоэль Гратероль
ВР
27
Йохан Кумана
ЛЗ
28
Адриан Мартинес
ЦЗ
6
Хосе Мануэль Веласкес
ЦЗ
21
Александер Гонсалес
ЦЗ
24
Бернальдо Манцано
ОП
13
Хосе Мартинес
ОП
10
Йеферсон Сотельдо
ЦП
10
Ромуло Отеро
ЦП
29
Йхондер Кадис
ЦФ
9
Жан Уртадо
ЦФ
Перу
21
Хосе Карвальо
ВР
12
Карлос Каседа
ВР
4
Андерсон Сантамария
ЦЗ
15
Ренцо Гарсес
ЦЗ
2
Луис Абрам
ЦЗ
26
Карлос Лора
ПЗ
16
Уайлдер Картахена
ЦП
17
Мартин Тавара
ЦП
24
Расьель Гарсия
АП
18
Луис Иберико
ЦФ
18
Сантьяго Орменьо
ЦФ
20
Алекс Валера
ЦФ
3-2-4-1
1
Фариньес
20
Эрнандес
16
Росалес
2
Вильянуэва
2
Феррарези
14
Маго
5
Морено
8
Кассерес
11
Кастильо
11
Саварино
9
Кордова
3-3-1-2-1
1
Галлезе
5
Араухо
22
Калленс
19
Йотун
3
Корсо
13
Тапиа
6
Трауко
10
Куэва
18
Каррильо
10
Пенья
9
Лападула
11
Кастильо
10
Сотельдо
10
Сотельдо
11
Кастильо
16
Росалес
21
Гонсалес
21
Гонсалес
16
Росалес
8
Кассерес
13
Мартинес
13
Мартинес
8
Кассерес
11
Саварино
10
Отеро
10
Отеро
11
Саварино
9
Кордова
9
Уртадо
9
Уртадо
9
Кордова
13
Тапиа
16
Картахена
16
Картахена
13
Тапиа
22
Калленс
2
Абрам
2
Абрам
22
Калленс
18
Каррильо
24
Гарсия
24
Гарсия
18
Каррильо
9
Лападула
18
Орменьо
18
Орменьо
9
Лападула
10
Куэва
20
Валера
20
Валера
10
Куэва
Остались в запасе
Венесуэла
Перу
22
Луис Ромеро
ВР
29
Йхондер Кадис
ЦФ
22
Хоэль Гратероль
ВР
27
Йохан Кумана
ЛЗ
28
Адриан Мартинес
ЦЗ
6
Хосе Мануэль Веласкес
ЦЗ
24
Бернальдо Манцано
ОП
Главный тренер
Жозе Пезейру
21
Хосе Карвальо
ВР
4
Андерсон Сантамария
ЦЗ
12
Карлос Каседа
ВР
15
Ренцо Гарсес
ЦЗ
26
Карлос Лора
ПЗ
17
Мартин Тавара
ЦП
18
Луис Иберико
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Гарека
Остались в запасе
22
Луис Ромеро
ВР
29
Йхондер Кадис
ЦФ
22
Хоэль Гратероль
ВР
27
Йохан Кумана
ЛЗ
28
Адриан Мартинес
ЦЗ
6
Хосе Мануэль Веласкес
ЦЗ
24
Бернальдо Манцано
ОП
Остались в запасе
21
Хосе Карвальо
ВР
4
Андерсон Сантамария
ЦЗ
12
Карлос Каседа
ВР
15
Ренцо Гарсес
ЦЗ
26
Карлос Лора
ПЗ
17
Мартин Тавара
ЦП
18
Луис Иберико
ЦФ
Главный тренер
Жозе Пезейру
Главный тренер
Рикардо Гарека
Статистика матча Венесуэла - Перу
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
2 : 0
17.11.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Иордания
0 : 0
06.10.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
0 : 0
02.10.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
2 : 1
28.09.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Ирак
0 : 2
10.06.2026
Венесуэла
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Перу
- : -
10.12.2026
Панама
Товарищеские матчи. Сборные
Перу
2 : 0
14.11.2026
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
2 : 0
07.10.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Канада
2 : 0
03.10.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
1 : 1
30.09.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
США
4 : 1
26.09.2026
Перу
Новости команд
Все
Венесуэла
Перу
«Галатасарай» отчитался о повреждении Батракова
20 ноября
2
ФИФА пошла на уступки сборной России
20 ноября
46
Бубнов заявил об оскорблении Карпиным игрока сборной России
19 ноября
20
Глушаков назвал футболиста, определяющего игру сборной России
18 ноября
Мостовой – о победе России над Венесуэлой: «Царь по-царски спрогнозировал точный счет»
18 ноября
3
«Галатасарай» отчитался о повреждении Батракова
20 ноября
2
ФИФА пошла на уступки сборной России
20 ноября
46
Бубнов заявил об оскорблении Карпиным игрока сборной России
19 ноября
20
Глушаков назвал футболиста, определяющего игру сборной России
18 ноября
Мостовой – о победе России над Венесуэлой: «Царь по-царски спрогнозировал точный счет»
18 ноября
3
Товарищеские матчи (сборные): шансы Перу и Боливии на победу в товарищеском матче
13 ноября
Россия U15 уступила по пенальти Перу, выигрывая 3:0 по ходу матча
30 октября
3
Колумбия – Перу: кто победит в товарищеском матче 2026 года
6 октября
Канада – Перу: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 октября 2026
3 октября
Канада – Перу: кто победит в товарищеском матче 2026 года
2 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+