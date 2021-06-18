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Расписание матчей
Кубок Америки
Бразилия - Перу
Бразилия - Перу: обзор матча 18 июня 2021
Бразилия
18.06.2021, пятница, 03:00
Кубок Америки, группа B, 2 тур
4 : 0
Завершен
Перу
12'
А. Сандро
68'
Неймар
89'
Э. Рибейро
90+3'
Ришарлисон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бразилия - Перу
ГОЛ! 4:0!
Ришарлисон
90'
+3
ГОЛ! 3:0!
Э. Рибейро
Пас отдал
Ришарлисон
89'
Замена
Эмерсон
️️️️
Данило
84'
82'
Желтая карточка
М. Тавара
Замена
Р. Лоди
️️️️
А. Сандро
77'
74'
Замена
А. Ариас
️️️️
Й. Йотун
74'
Замена
М. Тавара
️️️️
К. Куэва
Замена
Р. Фирмино
️️️️
Г. Жезус
72'
ГОЛ! 2:0!
Неймар
Пас отдал
Фред
68'
67'
Замена
А. Валера
️️️️
Д. Лападула
67'
Замена
Л. Иберико
️️️️
С. Пенья
Желтая карточка
Г. Жезус
59'
Замена
Э. Рибейро
️️️️
Эвертон
46'
Замена
Ришарлисон
️️️️
Г. Барбоза
46'
44'
Желтая карточка
Й. Йотун
23'
Желтая карточка
К. Рамос
ГОЛ! 1:0!
А. Сандро
Пас отдал
Г. Жезус
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бразилия
23
Эдерсон
ВР
6
Алекс Сандро
ЛЗ
2
Эдер Милитао
ЦЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
10
Неймар
ЛВ
17
Фабиньо
ОП
8
Фред
ЦП
18
Габриэл Жезус
ЦФ
19
Эвертон
ЦФ
21
Габриэл Барбоза
ЦФ
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
Перу
1
Педро Галлезе
ВР
4
Маркос Лопес
ЛЗ
15
Кристиан Рамос
ЦЗ
2
Луис Абрам
ЦЗ
19
Йошимар Йотун
ЦЗ
3
Альдо Корсо
ПЗ
13
Ренато Тапиа
ОП
10
Кристиан Куэва
ЦП
10
Серхио Пенья
АП
18
Андре Каррильо
ПВ
9
Джанлука Лападула
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Гарека
Бразилия
12
Вевертон
ВР
1
Алиссон
ВР
16
Ренан Лоди
ЛЗ
4
Маркиньос
ЦЗ
13
Эмерсон
ПЗ
7
Винисиус
ЛВ
18
Дуглас Луис
ОП
5
Каземиро
ОП
22
Эвертон Рибейро
ЦП
20
Лукас Пакета
АП
20
Роберто Фирмино
ЦФ
9
Ришарлисон
ЦФ
Перу
21
Хосе Карвальо
ВР
12
Карлос Каседа
ВР
5
Мигель Араухо
ЦЗ
4
Андерсон Сантамария
ЦЗ
15
Ренцо Гарсес
ЦЗ
22
Александр Калленс
ЦЗ
26
Карлос Лора
ПЗ
23
Алексис Ариас
ЦП
17
Мартин Тавара
ЦП
24
Расьель Гарсия
АП
20
Алекс Валера
ЦФ
18
Луис Иберико
ЦФ
4-1-1-1-3
23
Эдерсон
6
Сандро
2
Милитао
3
Силва
13
Данило
17
Фабиньо
8
Фред
10
Неймар
21
Барбоза
19
Эвертон
18
Жезус
3-3-1-2-1
1
Галлезе
15
Рамос
2
Абрам
19
Йотун
3
Корсо
13
Тапиа
4
Лопес
10
Куэва
18
Каррильо
10
Пенья
9
Лападула
19
Эвертон
22
Рибейро
22
Рибейро
19
Эвертон
6
Сандро
16
Лоди
16
Лоди
6
Сандро
13
Данило
13
Эмерсон
13
Эмерсон
13
Данило
18
Жезус
20
Фирмино
20
Фирмино
18
Жезус
21
Барбоза
9
Ришарлисон
9
Ришарлисон
21
Барбоза
9
Лападула
20
Валера
20
Валера
9
Лападула
19
Йотун
23
Ариас
23
Ариас
19
Йотун
10
Куэва
17
Тавара
17
Тавара
10
Куэва
10
Пенья
18
Иберико
18
Иберико
10
Пенья
Остались в запасе
Бразилия
Перу
12
Вевертон
ВР
1
Алиссон
ВР
4
Маркиньос
ЦЗ
18
Дуглас Луис
ОП
5
Каземиро
ОП
20
Лукас Пакета
АП
7
Винисиус
ЛВ
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
5
Мигель Араухо
ЦЗ
4
Андерсон Сантамария
ЦЗ
15
Ренцо Гарсес
ЦЗ
26
Карлос Лора
ПЗ
21
Хосе Карвальо
ВР
12
Карлос Каседа
ВР
22
Александр Калленс
ЦЗ
24
Расьель Гарсия
АП
Главный тренер
Рикардо Гарека
Остались в запасе
12
Вевертон
ВР
1
Алиссон
ВР
4
Маркиньос
ЦЗ
18
Дуглас Луис
ОП
5
Каземиро
ОП
20
Лукас Пакета
АП
7
Винисиус
ЛВ
Остались в запасе
5
Мигель Араухо
ЦЗ
4
Андерсон Сантамария
ЦЗ
15
Ренцо Гарсес
ЦЗ
26
Карлос Лора
ПЗ
21
Хосе Карвальо
ВР
12
Карлос Каседа
ВР
22
Александр Калленс
ЦЗ
24
Расьель Гарсия
АП
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
Главный тренер
Рикардо Гарека
Статистика матча Бразилия - Перу
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Сингапур
0 : 7
17.11.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
3 : 2
14.11.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Индия
0 : 4
03.10.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
2 : 4
29.09.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
1 : 1
25.09.2026
Бразилия
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Перу
- : -
10.12.2026
Панама
Товарищеские матчи. Сборные
Перу
2 : 0
14.11.2026
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
2 : 0
07.10.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Канада
2 : 0
03.10.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
1 : 1
30.09.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
США
4 : 1
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