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Расписание матчей
Кубок Америки
Колумбия - Перу
Колумбия - Перу: обзор матча 10 июля 2021
Колумбия
10.07.2021, суббота, 03:00
Кубок Америки, Матч за 3-е место
3 : 2
Завершен
Перу
49'
Х. Куадрадо
66'
Л. Диас
90+4'
Л. Диас
45'
Й. Йотун
82'
Д. Лападула
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Колумбия - Перу
ГОЛ! 3:2!
Л. Диас
Пас отдал
Л. Муриэль
90'
+4
Замена
Л. Муриэль
️️️️
В. Барриос
90'
+3
Желтая карточка
О. Мурильо
87'
Замена
Р. Борре
️️️️
Г. Куэльяр
83'
82'
ГОЛ! 2:2!
Д. Лападула
Пас отдал
Р. Гарсия
78'
Замена
С. Орменьо
️️️️
С. Пенья
78'
Замена
К. Лора
️️️️
А. Корсо
69'
Замена
Р. Гарсия
️️️️
К. Куэва
ГОЛ! 2:1!
Л. Диас
Пас отдал
К. Варгас
66'
63'
Желтая карточка
А. Каррильо
Желтая карточка
В. Барриос
62'
Замена
М. Борха
️️️️
Д. Сапата
55'
Замена
Д. Санчес
️️️️
Й. Мина
55'
50'
Желтая карточка
К. Куэва
ГОЛ! 1:1!
Х. Куадрадо
49'
Замена
Й. Чара
️️️️
Э. Кардона
46'
Желтая карточка
Э. Кардона
45'
+5
45'
ГОЛ! 0:1!
Й. Йотун
Пас отдал
К. Куэва
24'
Замена
У. Картахена
️️️️
Р. Тапиа
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Колумбия
12
Камило Варгас
ВР
3
Оскар Мурильо
ЛЗ
3
Стефан Медина
ЦЗ
6
Вильям Тесильо
ЦЗ
13
Йерри Мина
ЦЗ
7
Луис Диас
ЛВ
18
Густаво Куэльяр
ОП
5
Вильмар Барриос
ОП
8
Эдвин Кардона
ЦП
11
Хуан Куадрадо
ПП
7
Дуван Сапата
ЦФ
Главный тренер
Рейнальдо Руэда
Перу
1
Педро Галлезе
ВР
4
Маркос Лопес
ЛЗ
4
Андерсон Сантамария
ЦЗ
22
Александр Калленс
ЦЗ
19
Йошимар Йотун
ЦЗ
3
Альдо Корсо
ПЗ
13
Ренато Тапиа
ОП
10
Кристиан Куэва
ЦП
10
Серхио Пенья
АП
18
Андре Каррильо
ПВ
9
Джанлука Лападула
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Гарека
Колумбия
1
Альдаир Кинтана
ВР
1
Давид Оспина
ВР
23
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
21
Карлос Куэста
ЦЗ
3
Джон Лукуми
ЦЗ
13
Себастьян Перес
ЦП
14
Бальдомеро Перласа
ЦП
28
Йимми Чара
ПВ
19
Рафаэль Борре
ЦФ
0
Альфредо Морелос
ЦФ
19
Луис Муриэль
ЦФ
9
Мигель Борха
ЦФ
Перу
21
Хосе Карвальо
ВР
12
Карлос Каседа
ВР
6
Мигель Трауко
ЛЗ
5
Мигель Араухо
ЦЗ
15
Кристиан Рамос
ЦЗ
15
Ренцо Гарсес
ЦЗ
2
Луис Абрам
ЦЗ
26
Карлос Лора
ПЗ
16
Уайлдер Картахена
ЦП
24
Расьель Гарсия
АП
20
Алекс Валера
ЦФ
18
Сантьяго Орменьо
ЦФ
4-2-2-1-1
12
Варгас
3
Мурильо
6
Тесильо
13
Мина
3
Медина
18
Куэльяр
5
Барриос
8
Кардона
11
Куадрадо
7
Диас
7
Сапата
3-3-1-2-1
1
Галлезе
4
Сантамария
22
Калленс
19
Йотун
3
Корсо
13
Тапиа
4
Лопес
10
Куэва
18
Каррильо
10
Пенья
9
Лападула
18
Куэльяр
19
Борре
19
Борре
18
Куэльяр
13
Мина
23
Санчес
23
Санчес
13
Мина
8
Кардона
28
Чара
28
Чара
8
Кардона
5
Барриос
19
Муриэль
19
Муриэль
5
Барриос
7
Сапата
9
Борха
9
Борха
7
Сапата
13
Тапиа
16
Картахена
16
Картахена
13
Тапиа
3
Корсо
26
Лора
26
Лора
3
Корсо
10
Куэва
24
Гарсия
24
Гарсия
10
Куэва
10
Пенья
18
Орменьо
18
Орменьо
10
Пенья
Остались в запасе
Колумбия
Перу
13
Себастьян Перес
ЦП
1
Альдаир Кинтана
ВР
1
Давид Оспина
ВР
21
Карлос Куэста
ЦЗ
3
Джон Лукуми
ЦЗ
14
Бальдомеро Перласа
ЦП
0
Альфредо Морелос
ЦФ
Главный тренер
Рейнальдо Руэда
21
Хосе Карвальо
ВР
5
Мигель Араухо
ЦЗ
12
Карлос Каседа
ВР
6
Мигель Трауко
ЛЗ
15
Кристиан Рамос
ЦЗ
15
Ренцо Гарсес
ЦЗ
2
Луис Абрам
ЦЗ
20
Алекс Валера
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Гарека
Остались в запасе
13
Себастьян Перес
ЦП
1
Альдаир Кинтана
ВР
1
Давид Оспина
ВР
21
Карлос Куэста
ЦЗ
3
Джон Лукуми
ЦЗ
14
Бальдомеро Перласа
ЦП
0
Альфредо Морелос
ЦФ
Остались в запасе
21
Хосе Карвальо
ВР
5
Мигель Араухо
ЦЗ
12
Карлос Каседа
ВР
6
Мигель Трауко
ЛЗ
15
Кристиан Рамос
ЦЗ
15
Ренцо Гарсес
ЦЗ
2
Луис Абрам
ЦЗ
20
Алекс Валера
ЦФ
Главный тренер
Рейнальдо Руэда
Главный тренер
Рикардо Гарека
Статистика матча Колумбия - Перу
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Колумбия
Товарищеские матчи. Сборные
Чили
0 : 0
18.11.2026
Колумбия
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
1 : 0
14.11.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
2 : 0
07.10.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
0 : 1
03.10.2026
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
1 : 1
27.09.2026
Колумбия
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Перу
- : -
10.12.2026
Панама
Товарищеские матчи. Сборные
Перу
2 : 0
14.11.2026
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
2 : 0
07.10.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Канада
2 : 0
03.10.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
1 : 1
30.09.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
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