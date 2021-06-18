Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Мартин Тавара - статистика

    #25 | Полузащитник
    Имя Мартин
    Фамилия Тавара
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 25 марта 1999 (23 года)
    Рост 180
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Перу 2 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    06.07.2021 89' -47' Бразилия 1:0 Перу
    03.07.2021 Был в запасе Перу 3:3
    (4:3)п    		 Парагвай
    28.06.2021 Был в запасе Венесуэла 0:1 Перу
    18.06.2021 74' -90' Бразилия 4:0 Перу
    82'
    • Читайте нас: 
    11