Йонатан Аугустинсон - статистика
#3 | Защитник
|Имя
|Йонатан
|Фамилия
|Аугустинсон
|Команда
|Русенборг
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|30 марта 1996 (27 лет)
|Рост
|185
Стоимость:
€ 200
тыс
|Имя
|Йонатан
|Фамилия
|Аугустинсон
|Команда
|Русенборг
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|30 марта 1996 (27 лет)
|Рост
|185
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Русенборг
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.09.2022
|82' -89'
|Хаугесунд (Хаугесунд)
|2:1
|Русенборг (Тронхейм)
|04.09.2022
|Был в запасе
|Русенборг (Тронхейм)
|4:1
|Викинг (Ставангер)
|17.07.2022
|Был в запасе
|Олесунн (Олесунн)
|0:0
|Русенборг (Тронхейм)
|10.07.2022
|63' -90'
|Русенборг (Тронхейм)
|3:2
|Йерв (Гримстад)
|03.07.2022
|90' -90'
|Викинг (Ставангер)
|1:1
|Русенборг (Тронхейм)
|25.06.2022
|Был в запасе
|Русенборг (Тронхейм)
|3:1
|Кристиансунд (Кристиансунн)