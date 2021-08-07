Кэмерон Томпсон - статистика
#46 | Нападающий
|Имя
|Кэмерон
|Фамилия
|Томпсон
|Команда
|Барнсли
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Лондон
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|21 февраля 2000 (23 года)
|Рост
|170
|Имя
|Кэмерон
|Фамилия
|Томпсон
|Команда
|Барнсли
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Лондон
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|21 февраля 2000 (23 года)
|Рост
|170
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Барнсли
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|29.01.2022
|Был в запасе
|Барнсли (Барнсли)
|0:1
|Борнмут (Борнмут)
|25.01.2022
|Был в запасе
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|3:0
|Барнсли (Барнсли)
|22.01.2022
|88' -90'
|Бирмингем Сити (Бирмингем)
|2:1
|Барнсли (Барнсли)
|28.08.2021
|Был в запасе
|Барнсли (Барнсли)
|1:1
|Бирмингем Сити (Бирмингем)
|21.08.2021
|Был в запасе
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|2:2
|Барнсли (Барнсли)
|07.08.2021
|Был в запасе
|Кардифф (Кардифф)
|1:1
|Барнсли (Барнсли)