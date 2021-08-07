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    Кэмерон Томпсон - статистика

    #46 | Нападающий
    Имя Кэмерон
    Фамилия Томпсон
    Команда Барнсли
    Состав Молодежный
    Родной город Лондон
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 21 февраля 2000 (23 года)
    Рост 170
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Барнсли 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    29.01.2022 Был в запасе Барнсли (Барнсли) 0:1 Борнмут (Борнмут)
    25.01.2022 Был в запасе Ноттингем Форест (Ноттингем) 3:0 Барнсли (Барнсли)
    22.01.2022 88' -90' Бирмингем Сити (Бирмингем) 2:1 Барнсли (Барнсли)
    28.08.2021 Был в запасе Барнсли (Барнсли) 1:1 Бирмингем Сити (Бирмингем)
    21.08.2021 Был в запасе Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) 2:2 Барнсли (Барнсли)
    07.08.2021 Был в запасе Кардифф (Кардифф) 1:1 Барнсли (Барнсли)
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