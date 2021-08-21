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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Куинз Парк Рейнджерс - Барнсли
Куинз Парк Рейнджерс - Барнсли: обзор матча 21 августа 2021
Куинз Парк Рейнджерс
21.08.2021, суббота, 14:30
Англия. Чемпионшип, 4 тур
2 : 2
Завершен
Барнсли
76'
И. Хаир
90+1'
Ч. Остин
14'
Д. Фризер
27'
К. Вудроу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Куинз Парк Рейнджерс - Барнсли
ГОЛ! 2:2!
Ч. Остин
Пас отдал
Й. Барбе
90'
+1
81'
Замена
А. Хальме
️️️️
Д. Бенсон
Желтая карточка
И. Хаир
78'
ГОЛ! 1:2!
И. Хаир
Пас отдал
К. Уиллок
76'
70'
Желтая карточка
Л. Китчинг
69'
Замена
D. Cole
️️️️
К. Одуор
60'
Замена
Я. Мун
️️️️
Р. Палмер
Желтая карточка
Й. Барбе
56'
56'
Желтая карточка
К. Стайлс
49'
Желтая карточка
Д. Бенсон
Замена
А. Адома
️️️️
А. Доззел
36'
Замена
Д. Болл
️️️️
Д. Томас
36'
27'
ГОЛ! 0:2!
К. Вудроу
Пас отдал
К. Стайлс
14'
ГОЛ! 0:1!
Д. Фризер
Пас отдал
Л. Китчинг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Куинз Парк Рейнджерс
5
Йоанн Барбе
ЦЗ
30
Jordy de Wijs
ЦЗ
8
Джордж Томас
ЦП
16
Крис Уиллок
ЦП
10
Стефан Йохансен
ЦП
10
Илиас Хаир
АП
88
Сени Дьенг
ЦФ
16
Роберт Дикки
ЦФ
29
Осман Какай
ЦФ
21
Андре Доззел
ЦФ
32
Чарли Остин
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
Барнсли
40
Брэд Коллинс
ВР
29
Кларк Одуор
ЛЗ
15
Лайам Китчинг
ЦЗ
6
Михал Хелик
ЦЗ
2
Каллум Бриттан
ПЗ
6
Тоби Сиббик
ПЗ
4
Каллум Стайлс
ЦП
17
Ромал Палмер
ЦП
19
Джош Бенсон
ЦП
28
Доминик Фризер
ПВ
12
Кали Вудроу
ЦФ
Главный тренер
Маркус Шопп
Куинз Парк Рейнджерс
2
Джимми Данн
ЦЗ
4
Доминик Болл
ЦП
31
Джордан Арчер
ЦФ
37
Альберт Адома
ЦФ
10
Stephen Duke-McKenna
ЦФ
23
Чарли Келман
ЦФ
Барнсли
1
Джек Уолтон
ВР
20
Ben Williams
ЦЗ
4
Яспер Мун
ЦЗ
6
Аапо Хальме
ЦЗ
20
Виктор Адебойежо
ЦФ
44
Devante Cole
ЦФ
46
Кэмерон Томпсон
ЦФ
2-3-1-5
5
Барбе
30
8
Томас
16
Уиллок
10
Йохансен
10
Хаир
16
Дикки
32
Остин
21
Доззел
29
Какай
88
Дьенг
3-2-3-1-1
40
Коллинс
2
Бриттан
15
Китчинг
6
Хелик
6
Сиббик
29
Одуор
4
Стайлс
17
Палмер
19
Бенсон
28
Фризер
12
Вудроу
8
Томас
4
Болл
4
Болл
8
Томас
21
Доззел
37
Адома
37
Адома
21
Доззел
17
Палмер
4
Мун
4
Мун
17
Палмер
19
Бенсон
6
Хальме
6
Хальме
19
Бенсон
29
Одуор
44
44
29
Одуор
Остались в запасе
Куинз Парк Рейнджерс
Барнсли
2
Джимми Данн
ЦЗ
31
Джордан Арчер
ЦФ
10
Stephen Duke-McKenna
ЦФ
23
Чарли Келман
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
1
Джек Уолтон
ВР
20
Ben Williams
ЦЗ
20
Виктор Адебойежо
ЦФ
46
Кэмерон Томпсон
ЦФ
Главный тренер
Маркус Шопп
Остались в запасе
2
Джимми Данн
ЦЗ
31
Джордан Арчер
ЦФ
10
Stephen Duke-McKenna
ЦФ
23
Чарли Келман
ЦФ
Остались в запасе
1
Джек Уолтон
ВР
20
Ben Williams
ЦЗ
20
Виктор Адебойежо
ЦФ
46
Кэмерон Томпсон
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
Главный тренер
Маркус Шопп
Статистика матча Куинз Парк Рейнджерс - Барнсли
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
1 : 1
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
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Англия. Первая лига, 17 тур
Уимблдон
- : -
28.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 8 тур
Брэдфорд Сити
3 : 0
24.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
1 : 2
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 14 тур
Барнсли
1 : 1
31.10.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Информация о матче
Стадион:
Лофтус Роуд
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