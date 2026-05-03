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Вайле
Вахид Фагир
Статистика
€ 400 тыс
Вахид Фагир - статистика
Вайле
29 июля 2003 (23), Вайле
#19 | Нападающий
185 см
Дания
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Вайле
14
2
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Дания. Суперлига, 30 тур
Рандерс
1 : 0
03.05.2026
Вайле
1' - 62'
Дания. Суперлига, 29 тур
Копенгаген
3 : 0
27.04.2026
Вайле
1' - 59'
19'
Дания. Суперлига, 28 тур
Вайле
1 : 2
22.04.2026
Силькеборг
58' - 90'
73'
Дания. Суперлига, 27 тур
Вайле
1 : 4
19.04.2026
Копенгаген
89' - 90'
Дания. Суперлига, 26 тур
Фредерисия
2 : 2
13.04.2026
Вайле
74' - 90'
Дания. Суперлига, 24 тур
Вайле
1 : 1
20.03.2026
Оденсе
63' - 90'
Дания. Суперлига, 20 тур
Рандерс
2 : 0
13.02.2026
Вайле
1' - 46'
Дания. Суперлига, 19 тур
Вайле
2 : 3
09.02.2026
Фредерисия
1' - 90'
55'
Дания. Суперлига, 8 тур
Фредерисия
1 : 1
15.09.2025
Вайле
80' - 90'
Дания. Суперлига, 7 тур
Вайле
1 : 2
29.08.2025
Виборг
68' - 90'
Дания. Суперлига, 6 тур
Орхус
1 : 0
24.08.2025
Вайле
66' - 90'
Дания. Суперлига, 5 тур
Вайле
0 : 2
17.08.2025
Мидтьюлланд
83' - 90'
Дания. Суперлига, 4 тур
Брондбю
2 : 1
10.08.2025
Вайле
79' - 90'
Дания. Суперлига, 3 тур
Вайле
4 : 0
01.08.2025
Оденсе
78' - 90'
Дания. Суперлига, 1 тур
Вайле
1 : 1
20.07.2025
Рандерс
Был в запасе
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