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Даниэль Андерссон
Статистика
Даниэль Андерссон - статистика
Завершил карьеру
28 августа 1977 (49), Лунд
#4 | Полузащитник
178 см | 78 кг
Швеция
Статистика
Статистика по турнирам
Copa del Sol 2011
Лига Европы 2011/2012
Лига Чемпионов 2011/2012
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010
Чемпионат Европы 2008
Кубок УЕФА 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Мальме
6
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 6 тур
Аустрия
2 : 0
16.12.2011
Мальме
1' - 79'
Лига Европы, 5 тур
Мальме
0 : 0
30.11.2011
АЗ Алкмаар
1' - 90'
Лига Европы, 4 тур
Металлист
3 : 1
04.11.2011
Мальме
1' - 90'
Лига Европы, 3 тур
Мальме
1 : 4
20.10.2011
Металлист
1' - 84'
Лига Европы, 2 тур
Мальме
1 : 2
29.09.2011
Аустрия
1' - 90'
Лига Европы, 1 тур
АЗ Алкмаар
4 : 1
15.09.2011
Мальме
1' - 90'
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