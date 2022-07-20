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    Димитриос Теодору - статистика

    #21 | Нападающий
    Имя Димитриос
    Фамилия Теодору
    Команда АПОЭЛ
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 10 сентября 1997 (25 лет)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    АПОЭЛ 5 0 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    23.08.2022 79' -90' АПОЭЛ (Никосия) 3:2 Юргорден (Стокгольм)
    24'
    17.08.2022 66' -90' Юргорден (Стокгольм) 3:0 АПОЭЛ (Никосия)
    11.08.2022 Был в запасе Кызыл-Жар (Петропавловск) 0:0 АПОЭЛ (Никосия)
    04.08.2022 83' -90' АПОЭЛ (Никосия) 1:0 Кызыл-Жар (Петропавловск)
    28.07.2022 1' -84' АПОЭЛ (Никосия) 2:0 Ботев (Пловдив)
    79'
    20.07.2022 1' -77' Ботев (Пловдив) 0:0 АПОЭЛ (Никосия)
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