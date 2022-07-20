Димитриос Теодору - статистика
#21 | Нападающий
|Имя
|Димитриос
|Фамилия
|Теодору
|Команда
|АПОЭЛ
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|10 сентября 1997 (25 лет)
|Имя
|Димитриос
|Фамилия
|Теодору
|Команда
|АПОЭЛ
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|10 сентября 1997 (25 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|АПОЭЛ
|5
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.08.2022
|79' -90'
|АПОЭЛ (Никосия)
|3:2
|Юргорден (Стокгольм)
|24'
|17.08.2022
|66' -90'
|Юргорден (Стокгольм)
|3:0
|АПОЭЛ (Никосия)
|11.08.2022
|Был в запасе
|Кызыл-Жар (Петропавловск)
|0:0
|АПОЭЛ (Никосия)
|04.08.2022
|83' -90'
|АПОЭЛ (Никосия)
|1:0
|Кызыл-Жар (Петропавловск)
|28.07.2022
|1' -84'
|АПОЭЛ (Никосия)
|2:0
|Ботев (Пловдив)
|79'
|20.07.2022
|1' -77'
|Ботев (Пловдив)
|0:0
|АПОЭЛ (Никосия)