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    Оливер Петерсен - статистика

    #52 | Вратарь
    Имя Оливер
    Фамилия Петерсен
    Команда Мольде
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 26 сентября 2001 (21 год)
    Стоимость:
    € 200
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Мольде 4 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    13.11.2022 1' -90' Волеренга (Осло) 1:2 Мольде (Мольде)
    06.11.2022 1' -90' Мольде (Мольде) 2:1 Сандефьорд (Сандефьорд)
    30.10.2022 1' -90' Викинг (Ставангер) 1:4 Мольде (Мольде)
    23.10.2022 Был в запасе Мольде (Мольде) 2:1 Русенборг (Тронхейм)
    16.10.2022 Был в запасе Лиллестрем (Лиллестрем) 0:1 Мольде (Мольде)
    09.10.2022 Был в запасе Мольде (Мольде) 5:0 ХамКам (Хамар)
    01.10.2022 Был в запасе Тромсе (Тромсе) 0:1 Мольде (Мольде)
    18.09.2022 Был в запасе Мольде (Мольде) 3:0 Олесунн (Олесунн)
    11.09.2022 1' -90' Йерв (Гримстад) 2:4 Мольде (Мольде)
    90'
    03.09.2022 Был в запасе Буде-Глимт (Буде) 1:4 Мольде (Мольде)
    28.08.2022 Был в запасе Мольде (Мольде) 4:1 Сарпсборг 08 (Сарпсборг)
    21.08.2022 Был в запасе Хаугесунд (Хаугесунд) 0:1 Мольде (Мольде)
    07.08.2022 Был в запасе Кристиансунн (Кристиансунн) 2:3 Мольде (Мольде)
    31.07.2022 Был в запасе Мольде (Мольде) 3:0 Стремсгодсет (Драммен)
    24.07.2022 Был в запасе Сандефьорд (Сандефьорд) 2:3 Мольде (Мольде)
    17.07.2022 Был в запасе Мольде (Мольде) 1:0 Хаугесунд (Хаугесунд)
    10.07.2022 Был в запасе Мольде (Мольде) 5:1 Тромсе (Тромсе)
    06.07.2022 Был в запасе Мольде (Мольде) 1:1 Йерв (Гримстад)
    03.07.2022 Был в запасе ХамКам (Хамар) 0:0 Мольде (Мольде)
    19.06.2022 Был в запасе Одд (Шиен) 1:2 Мольде (Мольде)
    29.05.2022 Был в запасе Мольде (Мольде) 3:1 Буде-Глимт (Буде)
    21.05.2022 Был в запасе Мольде (Мольде) 2:1 Кристиансунн (Кристиансунн)
    16.05.2022 Был в запасе Олесунн (Олесунн) 0:2 Мольде (Мольде)
    11.05.2022 Был в запасе Мольде (Мольде) 3:0 Одд (Шиен)
    24.04.2022 Был в запасе Русенборг (Тронхейм) 0:0 Мольде (Мольде)
    18.04.2022 Был в запасе Мольде (Мольде) 1:2 Лиллестрем (Лиллестрем)
    10.04.2022 Был в запасе Стремсгодсет (Драммен) 1:3 Мольде (Мольде)
    02.04.2022 Был в запасе Мольде (Мольде) 1:0 Волеренга (Осло)
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