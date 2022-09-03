Оливер Петерсен - статистика
#52 | Вратарь
|Имя
|Оливер
|Фамилия
|Петерсен
|Команда
|Мольде
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|26 сентября 2001 (21 год)
Стоимость:
€ 200
тыс
|Имя
|Оливер
|Фамилия
|Петерсен
|Команда
|Мольде
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|26 сентября 2001 (21 год)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Мольде
|4
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.11.2022
|1' -90'
|Волеренга (Осло)
|1:2
|Мольде (Мольде)
|06.11.2022
|1' -90'
|Мольде (Мольде)
|2:1
|Сандефьорд (Сандефьорд)
|30.10.2022
|1' -90'
|Викинг (Ставангер)
|1:4
|Мольде (Мольде)
|23.10.2022
|Был в запасе
|Мольде (Мольде)
|2:1
|Русенборг (Тронхейм)
|16.10.2022
|Был в запасе
|Лиллестрем (Лиллестрем)
|0:1
|Мольде (Мольде)
|09.10.2022
|Был в запасе
|Мольде (Мольде)
|5:0
|ХамКам (Хамар)
|01.10.2022
|Был в запасе
|Тромсе (Тромсе)
|0:1
|Мольде (Мольде)
|18.09.2022
|Был в запасе
|Мольде (Мольде)
|3:0
|Олесунн (Олесунн)
|11.09.2022
|1' -90'
|Йерв (Гримстад)
|2:4
|Мольде (Мольде)
|90'
|03.09.2022
|Был в запасе
|Буде-Глимт (Буде)
|1:4
|Мольде (Мольде)
|28.08.2022
|Был в запасе
|Мольде (Мольде)
|4:1
|Сарпсборг 08 (Сарпсборг)
|21.08.2022
|Был в запасе
|Хаугесунд (Хаугесунд)
|0:1
|Мольде (Мольде)
|07.08.2022
|Был в запасе
|Кристиансунн (Кристиансунн)
|2:3
|Мольде (Мольде)
|31.07.2022
|Был в запасе
|Мольде (Мольде)
|3:0
|Стремсгодсет (Драммен)
|24.07.2022
|Был в запасе
|Сандефьорд (Сандефьорд)
|2:3
|Мольде (Мольде)
|17.07.2022
|Был в запасе
|Мольде (Мольде)
|1:0
|Хаугесунд (Хаугесунд)
|10.07.2022
|Был в запасе
|Мольде (Мольде)
|5:1
|Тромсе (Тромсе)
|06.07.2022
|Был в запасе
|Мольде (Мольде)
|1:1
|Йерв (Гримстад)
|03.07.2022
|Был в запасе
|ХамКам (Хамар)
|0:0
|Мольде (Мольде)
|19.06.2022
|Был в запасе
|Одд (Шиен)
|1:2
|Мольде (Мольде)
|29.05.2022
|Был в запасе
|Мольде (Мольде)
|3:1
|Буде-Глимт (Буде)
|21.05.2022
|Был в запасе
|Мольде (Мольде)
|2:1
|Кристиансунн (Кристиансунн)
|16.05.2022
|Был в запасе
|Олесунн (Олесунн)
|0:2
|Мольде (Мольде)
|11.05.2022
|Был в запасе
|Мольде (Мольде)
|3:0
|Одд (Шиен)
|24.04.2022
|Был в запасе
|Русенборг (Тронхейм)
|0:0
|Мольде (Мольде)
|18.04.2022
|Был в запасе
|Мольде (Мольде)
|1:2
|Лиллестрем (Лиллестрем)
|10.04.2022
|Был в запасе
|Стремсгодсет (Драммен)
|1:3
|Мольде (Мольде)
|02.04.2022
|Был в запасе
|Мольде (Мольде)
|1:0
|Волеренга (Осло)