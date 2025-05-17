Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Rui Filipe Teixeira da Encarnação - статистика

Завершил карьеру
#1 | Нападающий
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Насьональ
1
0
0
1
1
Матчи игрока в этом турнире
Португалия. Примейра, 34 тур
Порту
3 : 0
17.05.2025
Насьональ
1' - 90'
Португалия. Примейра, 33 тур
Насьональ
3 : 3
10.05.2025
Риу Аве
Был в запасе
Португалия. Примейра, 32 тур
Насьональ
1 : 2
03.05.2025
Витория Гимараеш
Был в запасе
Португалия. Примейра, 30 тур
Насьональ
0 : 3
19.04.2025
Жил Висенте
Был в запасе
45'
Португалия. Примейра, 29 тур
Боавишта
0 : 1
12.04.2025
Насьональ
Был в запасе
Португалия. Примейра, 28 тур
Насьональ
0 : 1
06.04.2025
Эштрела
Был в запасе
Португалия. Примейра, 27 тур
Санта-Клара
1 : 0
30.03.2025
Насьональ
Был в запасе
Португалия. Примейра, 26 тур
Насьональ
3 : 1
16.03.2025
Каза Пиа
Был в запасе
Португалия. Примейра, 25 тур
Бенфика
3 : 0
08.03.2025
Насьональ
Был в запасе
Португалия. Примейра, 24 тур
Насьональ
2 : 1
01.03.2025
Фамаликан
Был в запасе
Португалия. Примейра, 23 тур
Брага
1 : 0
21.02.2025
Насьональ
Был в запасе
Португалия. Примейра, 22 тур
Насьональ
2 : 2
15.02.2025
Эшторил
Был в запасе
Португалия. Примейра, 21 тур
Фаренсе
0 : 2
09.02.2025
Насьональ
Был в запасе
Португалия. Примейра, 20 тур
Насьональ
1 : 2
01.02.2025
Арука
Был в запасе
Португалия. Примейра, 19 тур
Спортинг
2 : 0
25.01.2025
Насьональ
Был в запасе
Португалия. Примейра, 18 тур
Насьональ
3 : 1
19.01.2025
АВС
Был в запасе
Португалия. Примейра, 17 тур
Насьональ
2 : 0
12.01.2025
Порту
Был в запасе
Португалия. Примейра, 17 тур
Насьональ
0 : 0
03.01.2025
Порту
Был в запасе
Португалия. Примейра, 16 тур
Риу Аве
2 : 1
29.12.2024
Насьональ
46' - 90'
Португалия. Примейра, 15 тур
Витория Гимараеш
2 : 2
23.12.2024
Насьональ
Был в запасе
Португалия. Примейра, 8 тур
Насьональ
0 : 2
19.12.2024
Бенфика
Был в запасе
Португалия. Примейра, 14 тур
Насьональ
1 : 0
14.12.2024
Морейренcе
Был в запасе
Португалия. Примейра, 13 тур
Жил Висенте
2 : 1
07.12.2024
Насьональ
Был в запасе
Португалия. Примейра, 12 тур
Насьональ
0 : 0
30.11.2024
Боавишта
Был в запасе
Португалия. Примейра, 11 тур
Эштрела
2 : 0
10.11.2024
Насьональ
Был в запасе
Португалия. Примейра, 10 тур
Насьональ
2 : 0
04.11.2024
Санта-Клара
Был в запасе
Португалия. Примейра, 9 тур
Каза Пиа
1 : 0
25.10.2024
Насьональ
Был в запасе
Португалия. Примейра, 8 тур
Насьональ
0 : 0
06.10.2024
Бенфика
Был в запасе
Португалия. Примейра, 7 тур
Фамаликан
0 : 0
29.09.2024
Насьональ
Был в запасе
90'
Португалия. Примейра, 6 тур
Насьональ
0 : 3
20.09.2024
Брага
Был в запасе
Португалия. Примейра, 5 тур
Эшторил
1 : 0
15.09.2024
Насьональ
Был в запасе
Португалия. Примейра, 4 тур
Насьональ
2 : 0
01.09.2024
Фаренсе
Был в запасе
Португалия. Примейра, 3 тур
Арука
1 : 0
25.08.2024
Насьональ
Был в запасе
Португалия. Примейра, 2 тур
Насьональ
1 : 6
17.08.2024
Спортинг
Был в запасе
Португалия. Примейра, 1 тур
АВС
1 : 1
10.08.2024
Насьональ
Был в запасе
Главные новости
ФотоНа повязке капитана сборной России нарисовали эчпочмак и барса
10:15
Экс-игрок «Зенита» – о сборной России: «Второразрядные соперники не вызывают никакого интереса»
09:58
Названо условие, при котором Глушенков может уехать в Европу
09:47
«Трабзонспор» попробует купить игрока «Спартака» в январе
09:20
2
ВидеоВладелец клуба – о судействе во Второй лиге: «Если не «кормить» систему, станешь для нее инородным элементом»
08:30
2
Альба принял решение по предложению «Родины»
08:14
7
Новый фаворит на «Золотой мяч», Головин изменил позицию по «Спартаку», Слуцкий отказал московскому клубу и другие новости
02:00
Анчелотти – второй худший тренер в истории сборной Бразилии
01:50
2
Зидан прокомментировал вторую победу подряд во главе сборной Франции
01:30
1
Ямаль выбрал лучшего футболиста в истории
01:10
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+