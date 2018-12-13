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Якуб Ржежничак
Статистика
Якуб Ржежничак - статистика
Завершил карьеру
26 октября 1986 (39), Лодз
#52 | Защитник
182 см | 74 кг
Польша
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Статистика по турнирам
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Лига чемпионов 2017/2018
Лига чемпионов 2016/2017
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Лига Европы 2013/2014
Лига чемпионов 2013/2014
Лига Европы 2011/2012
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010
Команда
И
Г
П
Ж
К
Карабах
6
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 6 тур
Арсенал
1 : 0
13.12.2018
Карабах
1' - 90'
Лига Европы, 5 тур
Карабах
1 : 6
29.11.2018
Спортинг
1' - 90'
4'
Лига Европы, 4 тур
Ворскла
0 : 1
08.11.2018
Карабах
1' - 90'
Лига Европы, 3 тур
Карабах
0 : 1
25.10.2018
Ворскла
1' - 90'
Лига Европы, 2 тур
Карабах
0 : 3
04.10.2018
Арсенал
1' - 90'
Лига Европы, 1 тур
Спортинг
2 : 0
20.09.2018
Карабах
1' - 90'
Лига Европы, 4 раунд
Карабах
3 : 0
30.08.2018
Шериф
Был в запасе
Лига Европы, 4 раунд
Шериф
1 : 0
23.08.2018
Карабах
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