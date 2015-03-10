Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Марко Штреллер
Статистика
Марко Штреллер - статистика
Завершил карьеру
18 июня 1981 (45)
#9 | Нападающий
195 см | 82 кг
Швейцария
Статистика
Статистика по турнирам
Лига чемпионов 2014/2015
Лига Европы 2013/2014
Лига чемпионов 2013/2014
Лига Европы 2012/2013
Лига чемпионов 2012/2013
Лига Чемпионов 2011/2012
Лига Европы 2010/2011
Лига Чемпионов 2010/2011
Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011
Лига Европы 2009/2010
Товарищеские матчи. Сборные 2009
Лига Чемпионов 2008/2009
Чемпионат Европы 2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Базель
5
1
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига чемпионов, 1/8 финала
Порту
4 : 0
10.03.2015
Базель
1' - 120'
Лига чемпионов, 1/8 финала
Базель
1 : 1
18.02.2015
Порту
1' - 63'
Лига чемпионов, 6 тур
Ливерпуль
1 : 1
09.12.2014
Базель
1' - 74'
Лига чемпионов, 2 тур
Базель
1 : 0
01.10.2014
Ливерпуль
1' - 90'
52'
Лига чемпионов, 1 тур
Реал
5 : 1
16.09.2014
Базель
1' - 74'
Главные новости
Дегтярев – о новом лимите в РПЛ: «Пусть исполняют – и точка»
12:57
Фото
Месси выложил пост после завоевания 49-го трофея
12:18
1
«Ситуация странная»: глава РПЛ высказался о позднем выходе Мостового против «Зенита»
11:55
7
Карседо подвел итоги стартового отрезка для «Спартака»
11:37
1
Орлов назвал российского футболиста, на которого всем надо равняться
11:27
2
Семин рассказал о больших проблемах в «Локомотиве»
11:15
«Барселона» выдала лучший старт сезона c 1915 года
10:54
2
Бекхэм ответил, кто должен выиграть «Золотой мяч» в этом году
10:40
«Спартак» ведет переговоры о продлении контракта с Максименко: подробности
10:20
Тедеско прокомментировал увольнение из «Болоньи» спустя 3,5 месяца после назначения
10:15
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+