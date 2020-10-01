Патрик Плойер - статистика
#20 | Нападающий
|Имя
|Патрик
|Фамилия
|Плойер
|Команда
|ЛАСК
|Состав
|Основной
|Родной город
|Вельс
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|26 марта 2001 (21 год)
|Рост
|182
Стоимость:
€ 400
тыс
|Имя
|Патрик
|Фамилия
|Плойер
|Команда
|ЛАСК
|Состав
|Основной
|Родной город
|Вельс
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|26 марта 2001 (21 год)
|Рост
|182
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ЛАСК
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.12.2020
|73' -90'
|Лудогорец (Разград)
|1:3
|ЛАСК (Линц)
|03.12.2020
|Был в запасе
|ЛАСК (Линц)
|3:3
|Тоттенхэм (Лондон)
|26.11.2020
|Был в запасе
|ЛАСК (Линц)
|0:2
|Антверпен (Антверпен)
|05.11.2020
|Был в запасе
|Антверпен (Антверпен)
|0:1
|ЛАСК (Линц)
|29.10.2020
|Был в запасе
|ЛАСК (Линц)
|4:3
|Лудогорец (Разград)
|01.10.2020
|74' -90'
|Спортинг (Лиссабон)
|1:4
|ЛАСК (Линц)