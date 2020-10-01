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    Патрик Плойер - статистика

    #20 | Нападающий
    Имя Патрик
    Фамилия Плойер
    Команда ЛАСК
    Состав Основной
    Родной город Вельс
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 26 марта 2001 (21 год)
    Рост 182
    Стоимость:
    € 400
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    ЛАСК 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    10.12.2020 73' -90' Лудогорец (Разград) 1:3 ЛАСК (Линц)
    03.12.2020 Был в запасе ЛАСК (Линц) 3:3 Тоттенхэм (Лондон)
    26.11.2020 Был в запасе ЛАСК (Линц) 0:2 Антверпен (Антверпен)
    05.11.2020 Был в запасе Антверпен (Антверпен) 0:1 ЛАСК (Линц)
    29.10.2020 Был в запасе ЛАСК (Линц) 4:3 Лудогорец (Разград)
    01.10.2020 74' -90' Спортинг (Лиссабон) 1:4 ЛАСК (Линц)
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