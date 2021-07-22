Итамар Швиро - статистика
#9 | Нападающий
|Имя
|Итамар
|Фамилия
|Швиро
|Команда
|Хапоэль Ирони
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|17 июня 1998 (24 года)
|Имя
|Итамар
|Фамилия
|Швиро
|Команда
|Хапоэль Ирони
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|17 июня 1998 (24 года)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Хапоэль БШ
|2
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.08.2021
|Был в запасе
|Анортосис (Ларнака)
|3:1
|Хапоэль БШ (Беер-Шева)
|19.08.2021
|Был в запасе
|Хапоэль БШ (Беер-Шева)
|0:0
|Анортосис (Ларнака)
|12.08.2021
|63' -88'
|Хапоэль БШ (Беер-Шева)
|4:0
|Шленск (Вроцлав)
|82'
|05.08.2021
|76' -89'
|Шленск (Вроцлав)
|2:1
|Хапоэль БШ (Беер-Шева)
|29.07.2021
|Был в запасе
|Хапоэль БШ (Беер-Шева)
|4:0
|Арда (Кърджали)
|22.07.2021
|Был в запасе
|Арда (Кърджали)
|0:2
|Хапоэль БШ (Беер-Шева)