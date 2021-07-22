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    Итамар Швиро - статистика

    #9 | Нападающий
    Имя Итамар
    Фамилия Швиро
    Команда Хапоэль Ирони
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 17 июня 1998 (24 года)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Хапоэль БШ 2 1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    26.08.2021 Был в запасе Анортосис (Ларнака) 3:1 Хапоэль БШ (Беер-Шева)
    19.08.2021 Был в запасе Хапоэль БШ (Беер-Шева) 0:0 Анортосис (Ларнака)
    12.08.2021 63' -88' Хапоэль БШ (Беер-Шева) 4:0 Шленск (Вроцлав)
    82'
    05.08.2021 76' -89' Шленск (Вроцлав) 2:1 Хапоэль БШ (Беер-Шева)
    29.07.2021 Был в запасе Хапоэль БШ (Беер-Шева) 4:0 Арда (Кърджали)
    22.07.2021 Был в запасе Арда (Кърджали) 0:2 Хапоэль БШ (Беер-Шева)
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