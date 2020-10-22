Ноам Гамун - статистика
#22 | Защитник
|Имя
|Ноам
|Фамилия
|Гамун
|Команда
|Хапоэль БШ
|Состав
|Основной
|Родной город
|Беер-Шева
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|8 марта 1997 (25 лет)
|Имя
|Ноам
|Фамилия
|Гамун
|Команда
|Хапоэль БШ
|Состав
|Основной
|Родной город
|Беер-Шева
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|8 марта 1997 (25 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Хапоэль БШ
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.12.2020
|1' -90'
|Хапоэль БШ (Беер-Шева)
|1:0
|Ницца (Ницца)
|03.12.2020
|Был в запасе
|Славия (Прага)
|3:0
|Хапоэль БШ (Беер-Шева)
|26.11.2020
|Был в запасе
|Байер (Леверкузен)
|4:1
|Хапоэль БШ (Беер-Шева)
|05.11.2020
|Был в запасе
|Хапоэль БШ (Беер-Шева)
|2:4
|Байер (Леверкузен)
|29.10.2020
|Был в запасе
|Ницца (Ницца)
|1:0
|Хапоэль БШ (Беер-Шева)
|22.10.2020
|Был в запасе
|Хапоэль БШ (Беер-Шева)
|3:1
|Славия (Прага)