Статистика по турнирам

Лига Европы 2014/2015 Лига чемпионов 2014/2015 Лига Европы 2013/2014 Лига Европы 2011/2012 Англия. Премьер-Лига 2010/2011 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010 Лига Европы 2009/2010 Лига Чемпионов 2009/2010 Отборочные матчи к ЧЕ 2008 Товарищеские матчи 2008 Кубок УЕФА 2007/2008