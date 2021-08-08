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    Лукас Шефль - статистика

    #23 | Полузащитник
    Имя Лукас
    Фамилия Шефль
    Команда Вольфсберг
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 11 февраля 2001 (23 года)
    Рост 177
    Вес 72
    Стоимость:
    € 150
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Вольфсберг 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    07.11.2021 89' -90' Вольфсберг (Вольфсберг) 4:1 Рапид (Вена)
    25.09.2021 Был в запасе Вольфсберг (Вольфсберг) 0:2 Зальцбург (Зальцбург)
    11.09.2021 Был в запасе Вольфсберг (Вольфсберг) 1:3 Хартберг (Хартберг)
    21.08.2021 Был в запасе Вольфсберг (Вольфсберг) 3:0 Адмира Ваккер (Модлинг)
    14.08.2021 Был в запасе Вольфсберг (Вольфсберг) 2:2 Тироль (Ваттенс)
    08.08.2021 Был в запасе Рапид (Вена) 3:0 Вольфсберг (Вольфсберг)
    Россия
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