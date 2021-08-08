Лукас Шефль - статистика
#23 | Полузащитник
|Имя
|Лукас
|Фамилия
|Шефль
|Команда
|Вольфсберг
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|11 февраля 2001 (23 года)
|Рост
|177
|Вес
|72
Стоимость:
€ 150
тыс
|Имя
|Лукас
|Фамилия
|Шефль
|Команда
|Вольфсберг
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|11 февраля 2001 (23 года)
|Рост
|177
|Вес
|72
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Вольфсберг
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.11.2021
|89' -90'
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|4:1
|Рапид (Вена)
|25.09.2021
|Был в запасе
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|0:2
|Зальцбург (Зальцбург)
|11.09.2021
|Был в запасе
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|1:3
|Хартберг (Хартберг)
|21.08.2021
|Был в запасе
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|3:0
|Адмира Ваккер (Модлинг)
|14.08.2021
|Был в запасе
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|2:2
|Тироль (Ваттенс)
|08.08.2021
|Был в запасе
|Рапид (Вена)
|3:0
|Вольфсберг (Вольфсберг)