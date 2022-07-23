Дарио Визингер - статистика
#29 | Нападающий
|Имя
|Дарио
|Фамилия
|Визингер
|Команда
|Варта
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|6 июня 1998 (25 лет)
|Рост
|181
Стоимость:
€ 700
тыс
|Имя
|Дарио
|Фамилия
|Визингер
|Команда
|Варта
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|6 июня 1998 (25 лет)
|Рост
|181
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|15.03.2024
|82' - 90'
|Лех
|2:0
|Варта
|Польша. Экстракласа, 25 тур
|11.03.2024
|1' - 78'
|Варта
|0:1
|ЛКС
|Польша. Экстракласа, 24 тур
|01.03.2024
|1' - 59'
|Краковия
|0:1
|Варта
|Польша. Экстракласа, 23 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Вольфсберг
|5
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|28.08.2022
|56' -90'
|Тироль (Ваттенс)
|1:3
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|21.08.2022
|1' -90'
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|1:2
|Аустрия (Вена)
|14.08.2022
|46' -90'
|Зальцбург (Зальцбург)
|2:1
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|90'
|06.08.2022
|Был в запасе
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|1:5
|ЛАСК (Линц)
|30.07.2022
|1' -46'
|Альтах (Альтах)
|2:2
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|23.07.2022
|63' -90'
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|1:1
|Штурм (Грац)