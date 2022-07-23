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    Дарио Визингер - статистика

    #29 | Нападающий
    Имя Дарио
    Фамилия Визингер
    Команда Варта
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 6 июня 1998 (25 лет)
    Рост 181
    Стоимость:
    € 700
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    15.03.2024 82' - 90' Лех 2:0 Варта Польша. Экстракласа, 25 тур
    11.03.2024 1' - 78' Варта 0:1 ЛКС Польша. Экстракласа, 24 тур
    01.03.2024 1' - 59' Краковия 0:1 Варта Польша. Экстракласа, 23 тур
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