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Оливье Дешахт
Статистика
Оливье Дешахт - статистика
Завершил карьеру
6 февраля 1981 (45)
#3 | Защитник
186 см | 83 кг
Бельгия
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Кубок УЕФА 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Андерлехт
4
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига чемпионов, 6 тур
Селтик
0 : 1
05.12.2017
Андерлехт
Был в запасе
Лига чемпионов, 5 тур
Андерлехт
1 : 2
22.11.2017
Бавария
1' - 90'
Лига чемпионов, 4 тур
ПСЖ
5 : 0
31.10.2017
Андерлехт
Был в запасе
Лига чемпионов, 3 тур
Андерлехт
0 : 4
18.10.2017
ПСЖ
1' - 90'
Лига чемпионов, 2 тур
Андерлехт
0 : 3
27.09.2017
Селтик
1' - 90'
Лига чемпионов, 1 тур
Бавария
3 : 0
12.09.2017
Андерлехт
1' - 90'
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