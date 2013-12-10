Статистика по турнирам

Лига чемпионов 2013/2014 Copa del Sol 2012 Лига чемпионов 2012/2013 Россия. Кубок 2012/2013 Россия. Премьер-Лига 2012/2013 Лига Европы 2011/2012 Россия. Кубок 2011/2012 Россия. Премьер-лига 2011/2012 Голландия. Эредивизие 2010/2011 Лига Европы 2010/2011 Лига Чемпионов 2010/2011 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010 Чемпионат мира 2010 Лига Европы 2009/2010 Чемпионат Голландии 2009/2010 Отборочные матчи к ЧЕ 2008 Товарищеские матчи 2008 Чемпионат Европы 2008 Кубок УЕФА 2007/2008