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Деми Де Зеув
Статистика
Деми Де Зеув - статистика
Завершил карьеру
26 мая 1983 (43), Апелдорн
#6 | Полузащитник
174 см | 70 кг
Нидерланды
Статистика
Новости
Статистика по турнирам
Лига чемпионов 2013/2014
Copa del Sol 2012
Лига чемпионов 2012/2013
Россия. Кубок 2012/2013
Россия. Премьер-Лига 2012/2013
Лига Европы 2011/2012
Россия. Кубок 2011/2012
Россия. Премьер-лига 2011/2012
Голландия. Эредивизие 2010/2011
Лига Европы 2010/2011
Лига Чемпионов 2010/2011
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010
Чемпионат мира 2010
Лига Европы 2009/2010
Чемпионат Голландии 2009/2010
Отборочные матчи к ЧЕ 2008
Товарищеские матчи 2008
Чемпионат Европы 2008
Кубок УЕФА 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Андерлехт
2
1
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига чемпионов, 6 тур
Олимпиакос
3 : 1
10.12.2013
Андерлехт
Был в запасе
Лига чемпионов, 5 тур
Андерлехт
2 : 3
27.11.2013
Бенфика
Был в запасе
Лига чемпионов, 4 тур
ПСЖ
1 : 1
05.11.2013
Андерлехт
1' - 90'
68'
Лига чемпионов, 3 тур
Андерлехт
0 : 5
23.10.2013
ПСЖ
Был в запасе
Лига чемпионов, 2 тур
Андерлехт
0 : 3
02.10.2013
Олимпиакос
Был в запасе
Лига чемпионов, 1 тур
Бенфика
2 : 0
17.09.2013
Андерлехт
1' - 46'
34'
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