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Лига чемпионов 2026/2027
Олимпиакос - Андерлехт
Олимпиакос - Андерлехт: обзор матча 10 декабря 2013
Олимпиакос
10.12.2013, вторник, 23:45
Лига чемпионов, группа C, 6 тур
3 : 1
Завершен
Андерлехт
34'
Х. Савиола
58'
Х. Савиола
90+5'
А. Домингес (П)
39'
С. Клестан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Олимпиакос - Андерлехт
ГОЛ с пенальти! 3:1!
А. Домингес
90'
+5
90'
+3
Красная карточка
С. Прото
Замена
Д. Ндинга
️️️️
Д. Фустер
89'
88'
Вторая желтая
Ф. Н'Сакаля
83'
Замена
Ю. Тилеманс
️️️️
Д. Прат
72'
Замена
Ф. Ашампонг
️️️️
Э. Ванден Борре
Пенальти не реализован!
В. Вайсс
72'
71'
Желтая карточка
Ф. Н'Сакаля
65'
Желтая карточка
С. Клестан
64'
Желтая карточка
А. Митрович
Замена
А. Домингес
️️️️
Х. Савиола
61'
ГОЛ! 2:1!
Х. Савиола
Пас отдал
Д. Фустер
58'
53'
Замена
Б. Нуйтинк
️️️️
Л. Миливойевич
Замена
В. Вайсс
️️️️
П. Машаду
53'
Желтая карточка
Д. Фустер
52'
Пенальти не реализован!
Х. Савиола
50'
49'
Вторая желтая
Ш. Куяте
39'
ГОЛ! 1:1!
С. Клестан
Пас отдал
Д. Прат
ГОЛ! 1:0!
Х. Савиола
34'
21'
Желтая карточка
Л. Миливойевич
7'
Желтая карточка
Ш. Куяте
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Олимпиакос
13
Роберто
ВР
25
Хосе Холебас
ЛЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
22
Димитриос Сиовас
ЦЗ
55
Паулу Машаду
ЦП
30
Леонардо Салино
ЦП
22
Андреас Самарис
ЦП
19
Давид Фустер
АП
99
Майкл Олайтан
ЦФ
16
Хавьер Савиола
ЦФ
10
Хоэль Кэмпбелл
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Андерлехт
1
Силвио Прото
ВР
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
21
Фабрис Н'Сакаля
ЦЗ
31
Энди Нахар
ПЗ
20
Энтони Ванден Борре
ПЗ
8
Шейку Куяте
ОП
30
Гийом Жилле
ЦП
16
Саша Клестан
ЦП
26
Деннис Прат
ЦП
19
Лука Миливойевич
ЦП
9
Александар Митрович
ЦФ
Олимпиакос
16
Балаж Медьери
ВР
34
Авраам Пападопулос
ЦЗ
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
88
Дельвин Ндинга
ЦП
10
Алехандро Домингес
ЦП
7
Владимир Вайсс
ЦП
60
Самбу Ятабаре
ЦП
Андерлехт
1
Томас Камински
ВР
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
18
Франк Ашампонг
ЛВ
8
Юри Тилеманс
ЦП
6
Деми Де Зеув
ЦП
9
Рональд Варгас
АП
90
Гои-Би Сирьяк
ЦФ
3-3-1-3
13
Роберто
25
Холебас
22
Сиовас
44
Манолас
55
Машаду
30
Салино
22
Самарис
19
Фустер
10
Кэмпбелл
16
Савиола
99
Олайтан
4-1-4-1
1
Прото
20
Ванден Борре
99
Мбемба
21
Н'Сакаля
31
Нахар
8
Куяте
16
Клестан
26
Прат
19
Миливойевич
30
Жилле
9
Митрович
19
Фустер
88
Ндинга
88
Ндинга
19
Фустер
16
Савиола
10
Домингес
10
Домингес
16
Савиола
55
Машаду
7
Вайсс
7
Вайсс
55
Машаду
19
Миливойевич
17
Нуйтинк
17
Нуйтинк
19
Миливойевич
26
Прат
8
Тилеманс
8
Тилеманс
26
Прат
20
Ванден Борре
18
Ашампонг
18
Ашампонг
20
Ванден Борре
Остались в запасе
Олимпиакос
Андерлехт
16
Балаж Медьери
ВР
34
Авраам Пападопулос
ЦЗ
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
60
Самбу Ятабаре
ЦП
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
1
Томас Камински
ВР
6
Деми Де Зеув
ЦП
9
Рональд Варгас
АП
90
Гои-Би Сирьяк
ЦФ
Остались в запасе
16
Балаж Медьери
ВР
34
Авраам Пападопулос
ЦЗ
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
60
Самбу Ятабаре
ЦП
Остались в запасе
1
Томас Камински
ВР
6
Деми Де Зеув
ЦП
9
Рональд Варгас
АП
90
Гои-Би Сирьяк
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Статистика матча Олимпиакос - Андерлехт
1
3
5
Красные карточки
0
3
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 11 тур
Олимпиакос
- : -
22.11.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 9 тур
Кифисиас
2 : 3
31.10.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 8 тур
Олимпиакос
5 : 0
25.10.2026
Каламата
Лига Европы, 3 тур
Олимпиакос
1 : 0
22.10.2026
Спарта
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
- : -
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Лига Европы, 3 тур
Ягеллония
0 : 3
22.10.2026
Андерлехт
Информация о матче
Главный судья:
Вольфганг Штарк
(Эрголдинг)
Стадион:
Георгиос Караискакис
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