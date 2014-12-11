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Маартен Мартенс
Статистика
Маартен Мартенс - статистика
Завершил карьеру
2 июля 1984 (42)
#26 | Полузащитник
176 см | 71 кг
Бельгия
Статистика
Статистика по турнирам
Лига Европы 2014/2015
Голландия. Эредивизие 2013/2014
Лига Европы 2013/2014
Лига Европы 2012/2013
Голландия. Эредивизие 2011/2012
Лига Европы 2011/2012
Голландия. Эредивизие 2010/2011
Лига Европы 2010/2011
Лига Чемпионов 2009/2010
Чемпионат Голландии 2009/2010
Кубок УЕФА 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
ПАОК
3
1
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 6 тур
ПАОК
1 : 2
11.12.2014
Генгам
53' - 90'
Лига Европы, 5 тур
Динамо Мн
0 : 2
27.11.2014
ПАОК
Был в запасе
Лига Европы, 4 тур
Фиорентина
1 : 1
06.11.2014
ПАОК
71' - 90'
81'
Лига Европы, 3 тур
ПАОК
0 : 1
23.10.2014
Фиорентина
Был в запасе
Лига Европы, 2 тур
Генгам
2 : 0
02.10.2014
ПАОК
55' - 90'
Лига Европы, 1 тур
ПАОК
6 : 1
18.09.2014
Динамо Мн
Был в запасе
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