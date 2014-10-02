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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Генгам - ПАОК
Генгам - ПАОК: обзор матча 02 октября 2014
Генгам
02.10.2014, четверг, 21:00
Лига Европы, группа K, 2 тур
2 : 0
Завершен
ПАОК
47'
С. Марво
50'
С. Марво
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Генгам - ПАОК
Замена
Т. Жиресс
️️️️
С. Марво
78'
75'
Замена
Э. Голаса
️️️️
Я. Скондрас
Замена
К. Манданн
️️️️
Р. Шварц
73'
Желтая карточка
Р. Шварц
70'
63'
Замена
Д. Пападопулос
️️️️
Р. Мак
55'
Замена
М. Мартенс
️️️️
А. Циолис
Замена
С. Ятабаре
️️️️
Ж. Пье
54'
ГОЛ! 2:0!
С. Марво
50'
ГОЛ! 1:0!
С. Марво
47'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Генгам
1
Йонас Лоссль
ВР
15
Жереми Сорбон
ЦЗ
56
Дориан Левек
ЦЗ
29
Кристоф Кербра
ЦЗ
26
Жереми Пье
ПЗ
2
Ларс Якобсен
ПЗ
5
Лионель Матис
ОП
13
Юнус Санкаре
ЦП
12
Сильвен Марво
АП
29
Ронни Шварц
ЦФ
12
Клаудио Бове
ЦФ
ПАОК
71
Панайотис Гликос
ВР
15
Рэзван Рац
ЛЗ
8
Фанис Цандарис
ЦЗ
4
Гиоргос Кацикас
ЦЗ
2
Яннис Скондрас
ЦЗ
4
Мигел Витор
ЦЗ
21
Роберт Мак
ЛВ
20
Эргис Каце
ЦП
6
Александрос Циолис
ЦП
33
Стефанос Атанасиадис
ЦФ
14
Димитриос Салпингидис
ЦФ
Главный тренер
Ангелос Анастасиадис
Генгам
30
Мамаду Самасса
ВР
6
Максим Бака
ЦЗ
5
Бенджамин Ангуа
ЦЗ
26
Тибо Жиресс
ЦП
60
Самбу Ятабаре
ЦП
12
Кристоф Манданн
ЦФ
ПАОК
50
Астериос Якумис
ВР
21
Никос Спиропулос
ЛЗ
70
Стелиос Кициу
ЦЗ
23
Эйял Голаса
ЦП
26
Маартен Мартенс
ЦП
33
Димитриос Пападопулос
ЦФ
3-3-1-1-2
1
Лоссль
15
Сорбон
56
Левек
29
Кербра
26
Пье
5
Матис
2
Якобсен
13
Санкаре
12
Марво
12
Бове
29
Шварц
3-2-2-1-2
71
Гликос
4
Кацикас
2
Скондрас
4
Витор
8
Цандарис
15
Рац
20
Каце
6
Циолис
21
Мак
14
Салпингидис
33
Атанасиадис
12
Марво
26
Жиресс
26
Жиресс
12
Марво
26
Пье
60
Ятабаре
60
Ятабаре
26
Пье
29
Шварц
12
Манданн
12
Манданн
29
Шварц
2
Скондрас
23
Голаса
23
Голаса
2
Скондрас
6
Циолис
26
Мартенс
26
Мартенс
6
Циолис
21
Мак
33
Пападопулос
33
Пападопулос
21
Мак
Остались в запасе
Генгам
ПАОК
30
Мамаду Самасса
ВР
6
Максим Бака
ЦЗ
5
Бенджамин Ангуа
ЦЗ
50
Астериос Якумис
ВР
21
Никос Спиропулос
ЛЗ
70
Стелиос Кициу
ЦЗ
Главный тренер
Ангелос Анастасиадис
Остались в запасе
30
Мамаду Самасса
ВР
6
Максим Бака
ЦЗ
5
Бенджамин Ангуа
ЦЗ
Остались в запасе
50
Астериос Якумис
ВР
21
Никос Спиропулос
ЛЗ
70
Стелиос Кициу
ЦЗ
Главный тренер
Ангелос Анастасиадис
Статистика матча Генгам - ПАОК
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Генгам
Франция. Лига 2, 13 тур
Генгам
- : -
20.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 12 тур
Дюнкерк
3 : 0
06.11.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Клермон
0 : 2
23.10.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 9 тур
Генгам
1 : 2
16.10.2026
По
Франция. Лига 2, 8 тур
Нанси
1 : 0
09.10.2026
Генгам
ПАОК
Греция. Суперлига, 11 тур
ПАОК
- : -
22.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
ОФИ
2 : 1
25.10.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАОК
2 : 1
18.10.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 6 тур
ПАОК
1 : 3
12.10.2026
Каламата
Информация о матче
Главный судья:
Гедиминас Мажейка
(Каунас)
Стадион:
Стад дю Рудуру
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