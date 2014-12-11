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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
ПАОК - Генгам
ПАОК - Генгам: обзор матча 11 декабря 2014
ПАОК
11.12.2014, четверг, 23:05
Лига Европы, группа K, 6 тур
1 : 2
Завершен
Генгам
22'
С. Атанасиадис (П)
7'
К. Бове
83'
К. Бове
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПАОК - Генгам
86'
Замена
Л. Дос Сантос
️️️️
Т. Жиресс
83'
ГОЛ! 1:2!
К. Бове
Пас отдал
Ю. Санкаре
Замена
Х. Мадуро
️️️️
Э. Каце
77'
75'
Замена
К. Кербра
️️️️
К. Манданн
Замена
Д. Пападопулос
️️️️
Ф. Перейра
61'
Замена
М. Мартенс
️️️️
Э. Голаса
53'
Желтая карточка
Я. Скондрас
52'
51'
Желтая карточка
Д. Левек
46'
Замена
Ж. Пье
️️️️
С. Ятабаре
Желтая карточка
Г. Цавеллас
38'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
С. Атанасиадис
22'
7'
ГОЛ! 0:1!
К. Бове
Пас отдал
Т. Жиресс
Желтая карточка
С. Атанасиадис
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПАОК
71
Панайотис Гликос
ВР
15
Рэзван Рац
ЛЗ
8
Фанис Цандарис
ЦЗ
4
Мигел Витор
ЦЗ
33
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
2
Яннис Скондрас
ЦЗ
20
Эргис Каце
ЦП
14
Факундо Перейра
ЦП
23
Эйял Голаса
ЦП
33
Стефанос Атанасиадис
ЦФ
14
Димитриос Салпингидис
ЦФ
Главный тренер
Ангелос Анастасиадис
Генгам
1
Йонас Лоссль
ВР
5
Бенджамин Ангуа
ЦЗ
56
Дориан Левек
ЦЗ
15
Жереми Сорбон
ЦЗ
2
Ларс Якобсен
ПЗ
5
Лионель Матис
ОП
60
Самбу Ятабаре
ЦП
26
Тибо Жиресс
ЦП
13
Юнус Санкаре
ЦП
12
Кристоф Манданн
ЦФ
12
Клаудио Бове
ЦФ
ПАОК
1
Шарлес Итандж
ВР
21
Никос Спиропулос
ЛЗ
24
Стелиос Позацидис
ЦЗ
23
Хедвигес Мадуро
ЦЗ
70
Стелиос Кициу
ЦЗ
26
Маартен Мартенс
ЦП
33
Димитриос Пападопулос
ЦФ
Генгам
16
Уго Гишар
ВР
29
Кристоф Кербра
ЦЗ
6
Максим Бака
ЦЗ
5
Баиссама Санко
ЦЗ
26
Жереми Пье
ПЗ
28
Лоран Дос Сантос
ЦП
7
Рашид Алиуи
ЦФ
3-2-3-2
71
Гликос
4
Витор
33
Цавеллас
2
Скондрас
15
Рац
8
Цандарис
20
Каце
14
Перейра
23
Голаса
14
Салпингидис
33
Атанасиадис
4-1-3-2
1
Лоссль
2
Якобсен
56
Левек
15
Сорбон
5
Ангуа
5
Матис
60
Ятабаре
26
Жиресс
13
Санкаре
12
Бове
12
Манданн
20
Каце
23
Мадуро
23
Мадуро
20
Каце
23
Голаса
26
Мартенс
26
Мартенс
23
Голаса
14
Перейра
33
Пападопулос
33
Пападопулос
14
Перейра
26
Жиресс
28
Дос Сантос
28
Дос Сантос
26
Жиресс
60
Ятабаре
26
Пье
26
Пье
60
Ятабаре
12
Манданн
29
Кербра
29
Кербра
12
Манданн
Остались в запасе
ПАОК
Генгам
24
Стелиос Позацидис
ЦЗ
1
Шарлес Итандж
ВР
21
Никос Спиропулос
ЛЗ
70
Стелиос Кициу
ЦЗ
Главный тренер
Ангелос Анастасиадис
16
Уго Гишар
ВР
6
Максим Бака
ЦЗ
5
Баиссама Санко
ЦЗ
7
Рашид Алиуи
ЦФ
Остались в запасе
24
Стелиос Позацидис
ЦЗ
1
Шарлес Итандж
ВР
21
Никос Спиропулос
ЛЗ
70
Стелиос Кициу
ЦЗ
Остались в запасе
16
Уго Гишар
ВР
6
Максим Бака
ЦЗ
5
Баиссама Санко
ЦЗ
7
Рашид Алиуи
ЦФ
Главный тренер
Ангелос Анастасиадис
Статистика матча ПАОК - Генгам
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
ПАОК
Греция. Суперлига, 11 тур
ПАОК
- : -
22.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
ОФИ
2 : 1
25.10.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАОК
2 : 1
18.10.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 6 тур
ПАОК
1 : 3
12.10.2026
Каламата
Генгам
Франция. Лига 2, 13 тур
Генгам
- : -
20.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 12 тур
Дюнкерк
3 : 0
06.11.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Клермон
0 : 2
23.10.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 9 тур
Генгам
1 : 2
16.10.2026
По
Франция. Лига 2, 8 тур
Нанси
1 : 0
09.10.2026
Генгам
Информация о матче
Главный судья:
Кевин Блом
(Гауда)
Стадион:
Тумба
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