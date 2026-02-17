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Шанхай Шэньхуа
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Статистика
Saulo Mineiro - статистика
Шанхай Шэньхуа
#11 | Нападающий
Статистика
Статистика по турнирам
Китай. Суперлига 2026
Китай. Суперлига 2025
Лига чемпионов АФК Элит 2025/2026
Лига чемпионов АФК Элит 2024/2025
Бразилия. Серия А 2021
Бразилия. Серия А 2020
Команда
И
Г
П
Ж
К
Шанхай Шэньхуа
6
1
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига чемпионов АФК Элит, 8 тур
Бурирам Юнайтед
2 : 0
17.02.2026
Шанхай Шэньхуа
1' - 28'
27'
Лига чемпионов АФК Элит, 7 тур
Шанхай Шэньхуа
0 : 2
10.02.2026
Матида Зельвия
1' - 90'
Лига чемпионов АФК Элит, 6 тур
Санфречче Хиросима
1 : 0
10.12.2025
Шанхай Шэньхуа
1' - 76'
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Шанхай Шэньхуа
0 : 2
26.11.2025
Виссел Кобе
1' - 85'
66'
77'
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Джохор
3 : 1
05.11.2025
Шанхай Шэньхуа
63' - 90'
71'
82'
Лига чемпионов АФК Элит, 3 тур
Шанхай Шэньхуа
2 : 0
22.10.2025
Сеул
69' - 90'
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