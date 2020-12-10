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Мухамад Авад
Статистика
Мухамад Авад - статистика
Завершил карьеру
9 июня 1997 (29)
#29 | Нападающий
182 см
Израиль
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Лига Европы 2020/2021
Команда
И
Г
П
Ж
К
Лех
6
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 6 тур
Лех
0 : 2
10.12.2020
Рейнджерс
64' - 90'
Лига Европы, 5 тур
Бенфика
4 : 0
03.12.2020
Лех
1' - 63'
Лига Европы, 3 тур
Лех
3 : 1
05.11.2020
Стандард
81' - 90'
Лига Европы, 2 тур
Рейнджерс
1 : 0
29.10.2020
Лех
82' - 90'
Лига Европы, 1 тур
Лех
2 : 4
22.10.2020
Бенфика
90' - 90'
Лига Европы, 4 раунд
Шарлеруа
1 : 2
01.10.2020
Лех
Был в запасе
Лига Европы, 2 раунд
Хаммарбю
0 : 3
16.09.2020
Лех
90' - 90'
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