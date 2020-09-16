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    Мухамад Авад - статистика

    #29 | Нападающий
    Имя Мухамад
    Фамилия Авад
    Команда Маккаби
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 9 июня 1997 (25 лет)
    Рост 182
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Лех 6 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    10.12.2020 64' -90' Лех (Познань) 0:2 Рейнджерс (Глазго)
    03.12.2020 1' -63' Бенфика (Лиссабон) 4:0 Лех (Познань)
    05.11.2020 81' -90' Лех (Познань) 3:1 Стандард (Льеж)
    29.10.2020 82' -90' Рейнджерс (Глазго) 1:0 Лех (Познань)
    22.10.2020 90' -90' Лех (Познань) 2:4 Бенфика (Лиссабон)
    01.10.2020 Был в запасе Шарлеруа (Шарлеруа) 1:2 Лех (Познань)
    16.09.2020 90' -90' Хаммарбю (Стокгольм) 0:3 Лех (Познань)
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