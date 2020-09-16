Мухамад Авад - статистика
#29 | Нападающий
|Имя
|Мухамад
|Фамилия
|Авад
|Команда
|Маккаби
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|9 июня 1997 (25 лет)
|Рост
|182
|Имя
|Мухамад
|Фамилия
|Авад
|Команда
|Маккаби
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|9 июня 1997 (25 лет)
|Рост
|182
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Лех
|6
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.12.2020
|64' -90'
|Лех (Познань)
|0:2
|Рейнджерс (Глазго)
|03.12.2020
|1' -63'
|Бенфика (Лиссабон)
|4:0
|Лех (Познань)
|05.11.2020
|81' -90'
|Лех (Познань)
|3:1
|Стандард (Льеж)
|29.10.2020
|82' -90'
|Рейнджерс (Глазго)
|1:0
|Лех (Познань)
|22.10.2020
|90' -90'
|Лех (Познань)
|2:4
|Бенфика (Лиссабон)
|01.10.2020
|Был в запасе
|Шарлеруа (Шарлеруа)
|1:2
|Лех (Познань)
|16.09.2020
|90' -90'
|Хаммарбю (Стокгольм)
|0:3
|Лех (Познань)