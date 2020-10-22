Стерлинг Ятеке - статистика
#11 | Нападающий
|Имя
|Стерлинг
|Фамилия
|Ятеке
|Команда
|Риека
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|15 сентября 1999 (23 года)
|Рост
|188
|Имя
|Стерлинг
|Фамилия
|Ятеке
|Команда
|Риека
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|15 сентября 1999 (23 года)
|Рост
|188
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Риека
|5
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.12.2020
|Был в запасе
|Риека (Риека)
|2:1
|АЗ Алкмаар (Алкмаар)
|03.12.2020
|86' -90'
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|2:2
|Риека (Риека)
|26.11.2020
|78' -90'
|Наполи (Неаполь)
|2:0
|Риека (Риека)
|05.11.2020
|24' -65'
|Риека (Риека)
|1:2
|Наполи (Неаполь)
|29.10.2020
|64' -90'
|АЗ Алкмаар (Алкмаар)
|4:1
|Риека (Риека)
|22.10.2020
|63' -90'
|Риека (Риека)
|0:1
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)