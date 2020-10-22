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    Стерлинг Ятеке - статистика

    #11 | Нападающий
    Имя Стерлинг
    Фамилия Ятеке
    Команда Риека
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 15 сентября 1999 (23 года)
    Рост 188
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Риека 5 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    10.12.2020 Был в запасе Риека (Риека) 2:1 АЗ Алкмаар (Алкмаар)
    03.12.2020 86' -90' Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) 2:2 Риека (Риека)
    26.11.2020 78' -90' Наполи (Неаполь) 2:0 Риека (Риека)
    05.11.2020 24' -65' Риека (Риека) 1:2 Наполи (Неаполь)
    29.10.2020 64' -90' АЗ Алкмаар (Алкмаар) 4:1 Риека (Риека)
    22.10.2020 63' -90' Риека (Риека) 0:1 Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
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