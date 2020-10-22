Армандо Анастасио - статистика
#32 | Защитник
|Имя
|Армандо
|Фамилия
|Анастасио
|Команда
|Про Верчелли
|Состав
|Основной
|Родной город
|Неаполь
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|24 июля 1996 (26 лет)
|Рост
|180
|Имя
|Армандо
|Фамилия
|Анастасио
|Команда
|Про Верчелли
|Состав
|Основной
|Родной город
|Неаполь
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|24 июля 1996 (26 лет)
|Рост
|180
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Риека
|2
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.12.2020
|Был в запасе
|Риека (Риека)
|2:1
|АЗ Алкмаар (Алкмаар)
|03.12.2020
|80' -90'
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|2:2
|Риека (Риека)
|26.11.2020
|1' -80'
|Наполи (Неаполь)
|2:0
|Риека (Риека)
|41' 74'
|05.11.2020
|Был в запасе
|Риека (Риека)
|1:2
|Наполи (Неаполь)
|29.10.2020
|Был в запасе
|АЗ Алкмаар (Алкмаар)
|4:1
|Риека (Риека)
|22.10.2020
|Был в запасе
|Риека (Риека)
|0:1
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)