€ 7,50 млн

Страхиня Эракович - трансферы

Црвена Звезда
22 января 2001 (25)
#25 | Защитник
187 см
Сербия
Когда/до
Откуда
Куда
Тип трансфера
04.02.26 / 30.06.26
Зенит
Црвена Звезда
Аренда 1 млн €
23.07.23 / 30.06.27
Црвена Звезда
Зенит
8 млн €
Сенсационные поражения «Зенита», «Краснодара» и ЦСКА, Карпин вновь станет отцом, дубль Миранчука в США и другие новости
01:00
Фото«Динамо» показало раздевалку после матча с ЦСКА
00:28
2
ЦСКА обратится в ЭСК из-за судейства с «Динамо»
00:15
7
ФотоМоуринью получил красную карточку в матче «Бенфика» – «Порту»
Вчера, 23:40
1
Челестини высказался об удалении Гонду с «Динамо»
Вчера, 23:15
4
Мойзес извинился за поражение ЦСКА от «Динамо»
Вчера, 23:02
1
В «Динамо» раскрыли секрет Гусева – команда выиграла 3 последних матча со счетом 13:3
Вчера, 22:50
4
Селюк рассказал о споре с Геничем: «Хочу, чтобы так называемые эксперты отвечали за слова»
Вчера, 22:24
1
Челестини объяснил 1:4 ЦСКА с «Динамо»
Вчера, 22:14
3
Гусев высказался о разгроме «Динамо» над ЦСКА
Вчера, 22:12
