Хорхе Феликс - статистика
#7 | Нападающий
|Имя
|Хорхе
|Фамилия
|Феликс
|Команда
|Пяст
|Состав
|Основной
|Родной город
|Мадрид
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|22 августа 1991 (31 год)
|Рост
|175
Стоимость:
€ 500
тыс
|Имя
|Хорхе
|Фамилия
|Феликс
|Команда
|Пяст
|Состав
|Основной
|Родной город
|Мадрид
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|22 августа 1991 (31 год)
|Рост
|175
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сивасспор
|6
|1
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.08.2021
|70' -89'
|Копенгаген (Копенгаген)
|5:0
|Сивасспор (Сивас)
|19.08.2021
|72' -89'
|Сивасспор (Сивас)
|1:2
|Копенгаген (Копенгаген)
|12.08.2021
|81' -121'
|Сивасспор (Сивас)
|1:1
|Динамо (Батуми)
|110' 111'
|05.08.2021
|76' -89'
|Динамо (Батуми)
|1:2
|Сивасспор (Сивас)
|29.07.2021
|1' -62'
|Сивасспор (Сивас)
|1:0
|Петрокуб (Хынчешты)
|22.07.2021
|80' -89'
|Петрокуб (Хынчешты)
|0:1
|Сивасспор (Сивас)