Михайло Перович - статистика
#9 | Нападающий
|Имя
|Михайло
|Фамилия
|Перович
|Команда
|Заря
|Состав
|Основной
|Родной город
|Подгорица
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|23 января 1997 (26 лет)
|Рост
|180
Стоимость:
€ 300
тыс
|Имя
|Михайло
|Фамилия
|Перович
|Команда
|Заря
|Состав
|Основной
|Родной город
|Подгорица
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|23 января 1997 (26 лет)
|Рост
|180
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Заря
|5
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.12.2020
|77' -90'
|Брага (Брага)
|2:0
|Заря (Луганск)
|03.12.2020
|90' -90'
|Заря (Луганск)
|1:0
|Лестер (Лестер)
|26.11.2020
|87' -90'
|АЕК (Афины)
|0:3
|Заря (Луганск)
|05.11.2020
|Был в запасе
|Заря (Луганск)
|1:4
|АЕК (Афины)
|29.10.2020
|87' -90'
|Заря (Луганск)
|1:2
|Брага (Брага)
|22.10.2020
|65' -90'
|Лестер (Лестер)
|3:0
|Заря (Луганск)