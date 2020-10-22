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    Михайло Перович - статистика

    #9 | Нападающий
    Имя Михайло
    Фамилия Перович
    Команда Заря
    Состав Основной
    Родной город Подгорица
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 23 января 1997 (26 лет)
    Рост 180
    Стоимость:
    € 300
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Заря 5 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    10.12.2020 77' -90' Брага (Брага) 2:0 Заря (Луганск)
    03.12.2020 90' -90' Заря (Луганск) 1:0 Лестер (Лестер)
    26.11.2020 87' -90' АЕК (Афины) 0:3 Заря (Луганск)
    05.11.2020 Был в запасе Заря (Луганск) 1:4 АЕК (Афины)
    29.10.2020 87' -90' Заря (Луганск) 1:2 Брага (Брага)
    22.10.2020 65' -90' Лестер (Лестер) 3:0 Заря (Луганск)
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