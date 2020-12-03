Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Заря - Лестер
Заря - Лестер: обзор матча 03 декабря 2020
Заря
03.12.2020, четверг, 20:55
Лига Европы, группа G, 5 тур
1 : 0
Завершен
Лестер
84'
А. Саядманеш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Заря - Лестер
Замена
М. Перович
️️️️
А. Громов
90'
+3
87'
Желтая карточка
У. Фофана
ГОЛ! 1:0!
А. Саядманеш
Пас отдал
Д. Фаворов
84'
Замена
А. Саядманеш
️️️️
А. Гладкий
81'
78'
Замена
Д. Мэддисон
️️️️
Д. Прат
Желтая карточка
Е. Назарина
74'
58'
Желтая карточка
Н. Менди
56'
Замена
К. Фукс
️️️️
У. Морган
56'
Замена
Н. Менди
️️️️
О. Ндиди
46'
Замена
Л. Томас
️️️️
Р. Перейра
45'
+1
Желтая карточка
К. Ихеначо
42'
Желтая карточка
Р. Перейра
Желтая карточка
А. Цыганик
32'
17'
Замена
У. Фофана
️️️️
Д. Сеюнджу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Заря
22
Никола Васили
ВР
45
Денис Фаворов
ЦЗ
4
Йель Абу Ханна
ЦЗ
21
Дмитрий Иванисеня
ЦП
80
Владлен Юрченко
ЦП
10
Владислав Кочергин
ЦП
29
Егор Назарина
ЦП
22
Владислав Кабаев
АП
14
Андрей Цыганик
ЦФ
28
Артем Громов
ЦФ
20
Александр Гладкий
ЦФ
Главный тренер
Виктор Скрипник
Лестер
21
Дэнни Уорд
ВР
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
5
Уэс Морган
ЦЗ
21
Рикарду Перейра
ПЗ
24
Джеймс Джастин
ПЗ
11
Харви Барнс
ЛП
8
Хамза Чодури
ЦП
26
Деннис Прат
ЦП
4
Онини Ндиди
ЦП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Заря
1
Дмитрий Мацапура
ВР
30
Никита Шевченко
ВР
47
Дмитрий Поддубный
ЦП
50
Сергей Гринь
ПП
34
Maksym Agapov
ЦФ
7
Даниил Алефиренко
ЦФ
14
Максим Лунев
ЦФ
17
Аллахяр Саядманеш
ЦФ
9
Михайло Перович
ЦФ
Лестер
1
Якуб Столярчик
ВР
17
Элдин Якупович
ВР
33
Люк Томас
ЛЗ
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
3
Уэсли Фофана
ЦЗ
4
Бен Нельсон
ЦЗ
24
Такгало Лешабела
ЦП
3
Шейн Флинн
ЦП
6
Нампалис Менди
ЦП
10
Джеймс Мэддисон
АП
11
Марк Олбрайтон
ПП
22
Айосе Перес
ЦФ
2-4-1-3
22
Васили
45
Фаворов
4
Ханна
21
Иванисеня
10
Кочергин
29
Назарина
80
Юрченко
22
Кабаев
20
Гладкий
28
Громов
14
Цыганик
4-4-1-1
21
Уорд
24
Джастин
2
Сеюнджу
5
Морган
21
Перейра
8
Чодури
26
Прат
4
Ндиди
11
Барнс
7
Ундер
17
Ихеначо
20
Гладкий
17
Саядманеш
17
Саядманеш
20
Гладкий
28
Громов
9
Перович
9
Перович
28
Громов
2
Сеюнджу
3
Фофана
3
Фофана
2
Сеюнджу
21
Перейра
33
Томас
33
Томас
21
Перейра
5
Морган
28
Фукс
28
Фукс
5
Морган
4
Ндиди
6
Менди
6
Менди
4
Ндиди
26
Прат
10
Мэддисон
10
Мэддисон
26
Прат
Остались в запасе
Заря
Лестер
34
Maksym Agapov
ЦФ
7
Даниил Алефиренко
ЦФ
1
Дмитрий Мацапура
ВР
30
Никита Шевченко
ВР
47
Дмитрий Поддубный
ЦП
50
Сергей Гринь
ПП
14
Максим Лунев
ЦФ
Главный тренер
Виктор Скрипник
24
Такгало Лешабела
ЦП
1
Якуб Столярчик
ВР
4
Бен Нельсон
ЦЗ
3
Шейн Флинн
ЦП
17
Элдин Якупович
ВР
11
Марк Олбрайтон
ПП
22
Айосе Перес
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Остались в запасе
34
Maksym Agapov
ЦФ
7
Даниил Алефиренко
ЦФ
1
Дмитрий Мацапура
ВР
30
Никита Шевченко
ВР
47
Дмитрий Поддубный
ЦП
50
Сергей Гринь
ПП
14
Максим Лунев
ЦФ
Остались в запасе
24
Такгало Лешабела
ЦП
1
Якуб Столярчик
ВР
4
Бен Нельсон
ЦЗ
3
Шейн Флинн
ЦП
17
Элдин Якупович
ВР
11
Марк Олбрайтон
ПП
22
Айосе Перес
ЦФ
Главный тренер
Виктор Скрипник
Главный тренер
Брендан Роджерс
Статистика матча Заря - Лестер
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Заря
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Оболонь
- : -
28.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
1 : 0
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Заря
1 : 0
02.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Лестер
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
- : -
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 12 тур
Бромли
0 : 4
20.10.2026
Лестер
Информация о матче
Стадион:
Славутич-Арена
Новости команд
Все
Заря
Лестер
«Карпаты» – «Заря»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
УПЛ: шансы «Карпат» и «Зари» на победу в матче 13-го тура
20 ноября
Российская порнозвезда лишила чемпиона Англии денег
19 ноября
5
Премьер-лига Украина: шансы «Зари» и «ЛНЗ» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Фанаты «Лестера» возмущены сотрудничеством клуба с российской порнозвездой
6 ноября
28
«Карпаты» – «Заря»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
УПЛ: шансы «Карпат» и «Зари» на победу в матче 13-го тура
20 ноября
Премьер-лига Украина: шансы «Зари» и «ЛНЗ» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Заря» – «Эпицентр»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Премьер-лига: шансы «Зари» и «Эпицентра» на победу в матче 11 тура
1 ноября
Российская порнозвезда лишила чемпиона Англии денег
19 ноября
5
Фанаты «Лестера» возмущены сотрудничеством клуба с российской порнозвездой
6 ноября
28
Бензема, Погба и еще 20 игроков попали в список самых звездных свободных агентов от BBC
3 сентября
4
Игрок сборной России забил первый гол в сезоне за молодежку «Манчестер Юнайтед»
1 сентября
«Манчестер Сити» купил 17-летнего вингера
11 июля
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+