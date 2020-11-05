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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Заря - АЕК
Заря - АЕК: обзор матча 05 ноября 2020
Заря
05.11.2020, четверг, 23:00
Лига Европы, группа G, 3 тур
1 : 4
Завершен
АЕК
81'
В. Кочергин
7'
М. Танкович
34'
П. Манталос
54'
М. Ливайя
81'
М. Ливайя
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Заря - АЕК
87'
Желтая карточка
Э. Инсуа
85'
Замена
Я. Ботос
️️️️
П. Манталос
85'
Замена
К. Галанопулос
️️️️
Н. Крстичич
81'
ГОЛ! 1:4!
М. Ливайя
Пас отдал
С. Василантонопулос
ГОЛ! 1:3!
В. Кочергин
Пас отдал
Е. Назарина
81'
77'
Желтая карточка
К. Ансарифард
75'
Замена
К. Ансарифард
️️️️
М. Танкович
70'
Замена
А. Шабанадзович
️️️️
Е. Шахов
Желтая карточка
В. Вернидуб
66'
Замена
А. Гладкий
️️️️
В. Кабаев
59'
Замена
Д. Фаворов
️️️️
Д. Хомченовский
59'
54'
ГОЛ! 0:3!
М. Ливайя
Пас отдал
П. Манталос
Замена
Е. Назарина
️️️️
М. Лунев
46'
Замена
А. Саядманеш
️️️️
А. Громов
46'
34'
ГОЛ! 0:2!
П. Манталос
Пас отдал
М. Танкович
30'
Желтая карточка
П. Манталос
7'
ГОЛ! 0:1!
М. Танкович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Заря
30
Никита Шевченко
ВР
4
Йель Абу Ханна
ЦЗ
15
Виталий Вернидуб
ЦЗ
10
Дмитрий Хомченовский
ЛВ
10
Владислав Кочергин
ЦП
80
Владлен Юрченко
ЦП
21
Дмитрий Иванисеня
ЦП
22
Владислав Кабаев
АП
14
Андрей Цыганик
ЦФ
14
Максим Лунев
ЦФ
28
Артем Громов
ЦФ
Главный тренер
Виктор Скрипник
АЕК
16
Панайотис Цинтотас
ВР
2
Ставрос Василантонопулос
ЦЗ
19
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
12
Эмануэль Инсуа
ЦЗ
24
Ионуц Неделчару
ЦЗ
4
Стратос Сварнас
ЦЗ
7
Ненад Крстичич
ЦП
20
Петрос Манталос
ЦП
28
Евгений Шахов
ЦП
22
Муамер Танкович
ЦФ
10
Марко Ливайя
ЦФ
Главный тренер
Массимо Каррера
Заря
22
Никола Васили
ВР
45
Денис Фаворов
ЦЗ
5
Агрон Руфати
ЦЗ
40
Ловро Квек
ОП
29
Егор Назарина
ЦП
50
Сергей Гринь
ПП
20
Александр Гладкий
ЦФ
9
Михайло Перович
ЦФ
17
Аллахяр Саядманеш
ЦФ
АЕК
99
Георгиос Теохарис
ВР
33
Георгиос Атанасиадис
ВР
26
Нассим Гнид
ЦЗ
15
Жига Лаци
ЦЗ
22
Элдер Лопеш
ЦЗ
90
Яннис-Фивос Ботос
ЦП
6
Константинос Галанопулос
ЦП
5
Анель Шабанадзович
ЦП
52
Эфтимиос Христопулос
ЦФ
17
Карим Ансарифард
ЦФ
53
Теодосис Махерас
ЦФ
19
Христос Албанис
ЦФ
2-3-2-3
30
Шевченко
4
Ханна
15
Вернидуб
10
Кочергин
80
Юрченко
21
Иванисеня
10
Хомченовский
22
Кабаев
28
Громов
14
Лунев
14
Цыганик
3-2-3-2
16
Цинтотас
12
Инсуа
24
Неделчару
4
Сварнас
2
Василантонопулос
19
Чигринский
7
Крстичич
20
Манталос
28
Шахов
10
Ливайя
22
Танкович
10
Хомченовский
45
Фаворов
45
Фаворов
10
Хомченовский
14
Лунев
29
Назарина
29
Назарина
14
Лунев
22
Кабаев
20
Гладкий
20
Гладкий
22
Кабаев
28
Громов
17
Саядманеш
17
Саядманеш
28
Громов
20
Манталос
90
Ботос
90
Ботос
20
Манталос
7
Крстичич
6
Галанопулос
6
Галанопулос
7
Крстичич
28
Шахов
5
Шабанадзович
5
Шабанадзович
28
Шахов
22
Танкович
17
Ансарифард
17
Ансарифард
22
Танкович
Остались в запасе
Заря
АЕК
40
Ловро Квек
ОП
22
Никола Васили
ВР
5
Агрон Руфати
ЦЗ
50
Сергей Гринь
ПП
9
Михайло Перович
ЦФ
Главный тренер
Виктор Скрипник
26
Нассим Гнид
ЦЗ
52
Эфтимиос Христопулос
ЦФ
15
Жига Лаци
ЦЗ
99
Георгиос Теохарис
ВР
33
Георгиос Атанасиадис
ВР
22
Элдер Лопеш
ЦЗ
53
Теодосис Махерас
ЦФ
19
Христос Албанис
ЦФ
Главный тренер
Массимо Каррера
Остались в запасе
40
Ловро Квек
ОП
22
Никола Васили
ВР
5
Агрон Руфати
ЦЗ
50
Сергей Гринь
ПП
9
Михайло Перович
ЦФ
Остались в запасе
26
Нассим Гнид
ЦЗ
52
Эфтимиос Христопулос
ЦФ
15
Жига Лаци
ЦЗ
99
Георгиос Теохарис
ВР
33
Георгиос Атанасиадис
ВР
22
Элдер Лопеш
ЦЗ
53
Теодосис Махерас
ЦФ
19
Христос Албанис
ЦФ
Главный тренер
Виктор Скрипник
Главный тренер
Массимо Каррера
Статистика матча Заря - АЕК
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Заря
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Оболонь
- : -
28.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
1 : 0
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Заря
1 : 0
02.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
АЕК
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
- : -
24.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 11 тур
Каламата
0 : 1
21.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 10 тур
АЕК
2 : 1
08.11.2026
Левадиакос
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 8 тур
АЕК
5 : 0
24.10.2026
Панетоликос
Информация о матче
Стадион:
Славутич-Арена
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