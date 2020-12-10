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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Брага - Заря
Брага - Заря: обзор матча 10 декабря 2020
Брага
10.12.2020, четверг, 23:00
Лига Европы, группа G, 6 тур
2 : 0
Завершен
Заря
61'
Й. Абу Ханна (АГ)
68'
Р. Орта
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брага - Заря
87'
Замена
Д. Хомченовский
️️️️
В. Кочергин
Замена
А. Мусрати
️️️️
Ж. Новейш
77'
77'
Замена
С. Гринь
️️️️
А. Громов
77'
Замена
М. Лунев
️️️️
В. Кабаев
77'
Замена
М. Перович
️️️️
А. Гладкий
ГОЛ! 2:0!
Р. Орта
Пас отдал
Ю. Медейрос
68'
Замена
Р. Орта
️️️️
А. Орта
68'
Замена
Паулинью
️️️️
Г. Шеттине
68'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Й. Абу Ханна
Пас отдал
Галено
61'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брага
12
Тиагу Са
ВР
2
Зе Карлуш
ЦЗ
3
Витор Тормена
ЦЗ
6
Давид Карму
ЦЗ
34
Рауль Силва
ЦЗ
13
Галено
ЛВ
15
Франсержио
ЦП
7
Жоао Новейш
ЦП
6
Андре Орта
ЦП
7
Гильерме Шеттине
ЦФ
9
Абель Руис
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Заря
30
Никита Шевченко
ВР
45
Денис Фаворов
ЦЗ
4
Йель Абу Ханна
ЦЗ
21
Дмитрий Иванисеня
ЦП
29
Егор Назарина
ЦП
10
Владислав Кочергин
ЦП
80
Владлен Юрченко
ЦП
22
Владислав Кабаев
АП
20
Александр Гладкий
ЦФ
14
Андрей Цыганик
ЦФ
28
Артем Громов
ЦФ
Главный тренер
Виктор Скрипник
Брага
93
Рожериу Сантуш
ВР
1
Матеус
ВР
6
Нуну Секейра
ЦЗ
2
Бруно Виана
ЦЗ
21
Рикарду Орта
ЛВ
73
Аль Мусрати
ЦП
28
Эрнани Инфанде
ПВ
45
Юри Медейрос
ЦФ
26
Паулинью
ЦФ
Заря
1
Дмитрий Мацапура
ВР
22
Никола Васили
ВР
10
Дмитрий Хомченовский
ЛВ
47
Дмитрий Поддубный
ЦП
50
Сергей Гринь
ПП
9
Михайло Перович
ЦФ
14
Максим Лунев
ЦФ
4-3-1-2
12
Са
2
Зе Карлуш
6
Карму
34
Силва
3
Тормена
15
Франсержио
7
Новейш
6
Орта
13
Галено
9
Руис
7
Шеттине
2-4-1-3
30
Шевченко
45
Фаворов
4
Ханна
29
Назарина
10
Кочергин
80
Юрченко
21
Иванисеня
22
Кабаев
28
Громов
14
Цыганик
20
Гладкий
6
Орта
21
Орта
21
Орта
6
Орта
7
Новейш
73
Мусрати
73
Мусрати
7
Новейш
7
Шеттине
26
Паулинью
26
Паулинью
7
Шеттине
10
Кочергин
10
Хомченовский
10
Хомченовский
10
Кочергин
28
Громов
50
Гринь
50
Гринь
28
Громов
20
Гладкий
9
Перович
9
Перович
20
Гладкий
22
Кабаев
14
Лунев
14
Лунев
22
Кабаев
Остались в запасе
Брага
Заря
28
Эрнани Инфанде
ПВ
93
Рожериу Сантуш
ВР
1
Матеус
ВР
6
Нуну Секейра
ЦЗ
2
Бруно Виана
ЦЗ
45
Юри Медейрос
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
1
Дмитрий Мацапура
ВР
22
Никола Васили
ВР
47
Дмитрий Поддубный
ЦП
Главный тренер
Виктор Скрипник
Остались в запасе
28
Эрнани Инфанде
ПВ
93
Рожериу Сантуш
ВР
1
Матеус
ВР
6
Нуну Секейра
ЦЗ
2
Бруно Виана
ЦЗ
45
Юри Медейрос
ЦФ
Остались в запасе
1
Дмитрий Мацапура
ВР
22
Никола Васили
ВР
47
Дмитрий Поддубный
ЦП
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Главный тренер
Виктор Скрипник
Статистика матча Брага - Заря
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Брага
Лига конференций, 4 тур
Брага
- : -
26.11.2026
КуПС
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Насьональ
1 : 0
25.10.2026
Брага
Лига конференций, 2 тур
Брага
2 : 0
22.10.2026
Гент
Заря
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Оболонь
- : -
28.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
1 : 0
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Заря
1 : 0
02.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Информация о матче
Стадион:
Брага Мунисипаль
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