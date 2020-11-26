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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
АЕК - Заря
АЕК - Заря: обзор матча 26 ноября 2020
АЕК
26.11.2020, четверг, 20:55
Лига Европы, группа G, 4 тур
0 : 3
Завершен
Заря
61'
А. Громов
75'
В. Кабаев
85'
В. Юрченко (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол АЕК - Заря
87'
Замена
М. Перович
️️️️
В. Юрченко
87'
Замена
С. Гринь
️️️️
В. Кабаев
87'
Замена
А. Саядманеш
️️️️
А. Громов
Замена
Т. Махерас
️️️️
А. Симойш
87'
85'
ГОЛ с пенальти! 0:3!
В. Юрченко
Замена
С. Василантонопулос
️️️️
С. Сварнас
82'
82'
Замена
М. Лунев
️️️️
В. Кочергин
75'
ГОЛ! 0:2!
В. Кабаев
Пас отдал
Д. Иванисеня
74'
Желтая карточка
В. Кочергин
Желтая карточка
С. Сварнас
70'
Замена
К. Ансарифард
️️️️
М. Танкович
65'
Замена
К. Галанопулос
️️️️
М. Бакакис
65'
63'
Замена
Е. Назарина
️️️️
А. Гладкий
61'
ГОЛ! 0:1!
А. Громов
Желтая карточка
А. Симойш
55'
Желтая карточка
М. Танкович
49'
49'
Желтая карточка
В. Вернидуб
Вторая желтая
Е. Шахов
49'
Желтая карточка
Е. Шахов
43'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АЕК
33
Георгиос Атанасиадис
ВР
2
Михалис Бакакис
ЦЗ
24
Ионуц Неделчару
ЦЗ
19
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
4
Стратос Сварнас
ЦЗ
12
Эмануэль Инсуа
ЦЗ
28
Евгений Шахов
ЦП
8
Андре Симойш
ЦП
7
Ненад Крстичич
ЦП
10
Марко Ливайя
ЦФ
22
Муамер Танкович
ЦФ
Главный тренер
Массимо Каррера
Заря
30
Никита Шевченко
ВР
15
Виталий Вернидуб
ЦЗ
4
Йель Абу Ханна
ЦЗ
45
Денис Фаворов
ЦЗ
80
Владлен Юрченко
ЦП
10
Владислав Кочергин
ЦП
21
Дмитрий Иванисеня
ЦП
22
Владислав Кабаев
АП
28
Артем Громов
ЦФ
20
Александр Гладкий
ЦФ
14
Андрей Цыганик
ЦФ
Главный тренер
Виктор Скрипник
АЕК
99
Георгиос Теохарис
ВР
16
Панайотис Цинтотас
ВР
2
Ставрос Василантонопулос
ЦЗ
26
Нассим Гнид
ЦЗ
90
Яннис-Фивос Ботос
ЦП
20
Яннис Сарделис
ЦП
6
Константинос Галанопулос
ЦП
52
Эфтимиос Христопулос
ЦФ
53
Теодосис Махерас
ЦФ
19
Христос Албанис
ЦФ
7
Нельсон Оливейра
ЦФ
17
Карим Ансарифард
ЦФ
Заря
1
Дмитрий Мацапура
ВР
22
Никола Васили
ВР
29
Егор Назарина
ЦП
47
Дмитрий Поддубный
ЦП
50
Сергей Гринь
ПП
7
Даниил Алефиренко
ЦФ
9
Михайло Перович
ЦФ
17
Аллахяр Саядманеш
ЦФ
14
Максим Лунев
ЦФ
3-2-3-2
33
Атанасиадис
19
Чигринский
4
Сварнас
12
Инсуа
24
Неделчару
2
Бакакис
28
Шахов
8
Симойш
7
Крстичич
22
Танкович
10
Ливайя
3-3-1-3
30
Шевченко
15
Вернидуб
4
Ханна
45
Фаворов
80
Юрченко
10
Кочергин
21
Иванисеня
22
Кабаев
14
Цыганик
20
Гладкий
28
Громов
4
Сварнас
2
Василантонопулос
2
Василантонопулос
4
Сварнас
2
Бакакис
6
Галанопулос
6
Галанопулос
2
Бакакис
8
Симойш
53
Махерас
53
Махерас
8
Симойш
22
Танкович
17
Ансарифард
17
Ансарифард
22
Танкович
20
Гладкий
29
Назарина
29
Назарина
20
Гладкий
22
Кабаев
50
Гринь
50
Гринь
22
Кабаев
80
Юрченко
9
Перович
9
Перович
80
Юрченко
28
Громов
17
Саядманеш
17
Саядманеш
28
Громов
10
Кочергин
14
Лунев
14
Лунев
10
Кочергин
Остались в запасе
АЕК
Заря
52
Эфтимиос Христопулос
ЦФ
99
Георгиос Теохарис
ВР
90
Яннис-Фивос Ботос
ЦП
20
Яннис Сарделис
ЦП
26
Нассим Гнид
ЦЗ
16
Панайотис Цинтотас
ВР
19
Христос Албанис
ЦФ
7
Нельсон Оливейра
ЦФ
Главный тренер
Массимо Каррера
1
Дмитрий Мацапура
ВР
7
Даниил Алефиренко
ЦФ
22
Никола Васили
ВР
47
Дмитрий Поддубный
ЦП
Главный тренер
Виктор Скрипник
Остались в запасе
52
Эфтимиос Христопулос
ЦФ
99
Георгиос Теохарис
ВР
90
Яннис-Фивос Ботос
ЦП
20
Яннис Сарделис
ЦП
26
Нассим Гнид
ЦЗ
16
Панайотис Цинтотас
ВР
19
Христос Албанис
ЦФ
7
Нельсон Оливейра
ЦФ
Остались в запасе
1
Дмитрий Мацапура
ВР
7
Даниил Алефиренко
ЦФ
22
Никола Васили
ВР
47
Дмитрий Поддубный
ЦП
Главный тренер
Массимо Каррера
Главный тренер
Виктор Скрипник
Статистика матча АЕК - Заря
4
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
АЕК
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
- : -
24.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 11 тур
Каламата
0 : 1
21.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 10 тур
АЕК
2 : 1
08.11.2026
Левадиакос
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 8 тур
АЕК
5 : 0
24.10.2026
Панетоликос
Заря
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Оболонь
- : -
28.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
1 : 0
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Заря
1 : 0
02.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Информация о матче
Стадион:
Олимпийский
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