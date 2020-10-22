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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Лестер - Заря
Лестер - Заря: обзор матча 22 октября 2020
Лестер
22.10.2020, четверг, 22:00
Лига Европы, группа G, 1 тур
3 : 0
Завершен
Заря
29'
Д. Мэддисон
45'
Х. Барнс
67'
К. Ихеначо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лестер - Заря
85'
Замена
С. Гринь
️️️️
В. Кочергин
Замена
Д. Джастин
️️️️
Т. Кастань
82'
Замена
У. Морган
️️️️
Д. Эванс
82'
77'
Желтая карточка
В. Вернидуб
76'
Замена
А. Руфати
️️️️
Д. Фаворов
76'
Замена
А. Цыганик
️️️️
Д. Хомченовский
Замена
Х. Чодури
️️️️
К. Ихеначо
71'
Замена
А. Перес
️️️️
Ю. Тилеманс
71'
ГОЛ! 3:0!
К. Ихеначо
67'
Замена
Д. Ундер
️️️️
Д. Мэддисон
65'
65'
Замена
А. Гладкий
️️️️
М. Лунев
65'
Замена
М. Перович
️️️️
В. Кабаев
ГОЛ! 2:0!
Х. Барнс
Пас отдал
К. Ихеначо
45'
ГОЛ! 1:0!
Д. Мэддисон
Пас отдал
К. Ихеначо
29'
27'
Желтая карточка
В. Кабаев
Желтая карточка
Ю. Тилеманс
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лестер
1
Каспер Шмейхель
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
3
Уэсли Фофана
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ЦЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
11
Харви Барнс
ЛП
26
Деннис Прат
ЦП
18
Юри Тилеманс
ЦП
6
Нампалис Менди
ЦП
10
Джеймс Мэддисон
АП
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Заря
30
Никита Шевченко
ВР
45
Денис Фаворов
ЦЗ
15
Виталий Вернидуб
ЦЗ
10
Дмитрий Хомченовский
ЛВ
40
Ловро Квек
ОП
21
Дмитрий Иванисеня
ЦП
10
Владислав Кочергин
ЦП
80
Владлен Юрченко
ЦП
29
Егор Назарина
ЦП
22
Владислав Кабаев
АП
14
Максим Лунев
ЦФ
Главный тренер
Виктор Скрипник
Лестер
21
Дэнни Уорд
ВР
17
Элдин Якупович
ВР
5
Уэс Морган
ЦЗ
24
Джеймс Джастин
ПЗ
8
Хамза Чодури
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
22
Айосе Перес
ЦФ
Заря
22
Никола Васили
ВР
4
Йель Абу Ханна
ЦЗ
5
Агрон Руфати
ЦЗ
50
Сергей Гринь
ПП
20
Александр Гладкий
ЦФ
9
Михайло Перович
ЦФ
14
Андрей Цыганик
ЦФ
4-4-1-1
1
Шмейхель
28
Фукс
21
Кастань
35
Эванс
3
Фофана
11
Барнс
18
Тилеманс
6
Менди
26
Прат
10
Мэддисон
17
Ихеначо
2-1-4-2-1
30
Шевченко
45
Фаворов
15
Вернидуб
40
Квек
10
Кочергин
80
Юрченко
29
Назарина
21
Иванисеня
22
Кабаев
10
Хомченовский
14
Лунев
35
Эванс
5
Морган
5
Морган
35
Эванс
21
Кастань
24
Джастин
24
Джастин
21
Кастань
17
Ихеначо
8
Чодури
8
Чодури
17
Ихеначо
10
Мэддисон
7
Ундер
7
Ундер
10
Мэддисон
18
Тилеманс
22
Перес
22
Перес
18
Тилеманс
45
Фаворов
5
Руфати
5
Руфати
45
Фаворов
10
Кочергин
50
Гринь
50
Гринь
10
Кочергин
14
Лунев
20
Гладкий
20
Гладкий
14
Лунев
22
Кабаев
9
Перович
9
Перович
22
Кабаев
10
Хомченовский
14
Цыганик
14
Цыганик
10
Хомченовский
Остались в запасе
Лестер
Заря
21
Дэнни Уорд
ВР
17
Элдин Якупович
ВР
11
Марк Олбрайтон
ПП
Главный тренер
Брендан Роджерс
22
Никола Васили
ВР
4
Йель Абу Ханна
ЦЗ
Главный тренер
Виктор Скрипник
Остались в запасе
21
Дэнни Уорд
ВР
17
Элдин Якупович
ВР
11
Марк Олбрайтон
ПП
Остались в запасе
22
Никола Васили
ВР
4
Йель Абу Ханна
ЦЗ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Главный тренер
Виктор Скрипник
Статистика матча Лестер - Заря
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Лестер
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
- : -
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 12 тур
Бромли
0 : 4
20.10.2026
Лестер
Заря
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Оболонь
- : -
28.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
1 : 0
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Заря
1 : 0
02.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Информация о матче
Главный судья:
Стефани Фраппар
Стадион:
Кинг Пауэр
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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