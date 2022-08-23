Виктор Корниенко - статистика
#15 | Защитник
|Имя
|Виктор
|Фамилия
|Корниенко
|Команда
|Шахтер
|Состав
|Основной
|Родной город
|Полтава
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|14 февраля 1999 (24 года)
|Рост
|175
Стоимость:
€ 2,50
млн
|Имя
|Виктор
|Фамилия
|Корниенко
|Команда
|Шахтер
|Состав
|Основной
|Родной город
|Полтава
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|14 февраля 1999 (24 года)
|Рост
|175
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Шахтер
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|28.08.2022
|54' -72'
|Шахтер (Донецк)
|1:0
|Кривбасс (Кривой Рог)
|23.08.2022
|Был в запасе
|Шахтер (Донецк)
|0:0
|Металлист 1925 (Харьков)