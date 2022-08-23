Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Виктор Корниенко - статистика

    #15 | Защитник
    Имя Виктор
    Фамилия Корниенко
    Команда Шахтер
    Состав Основной
    Родной город Полтава
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 14 февраля 1999 (24 года)
    Рост 175
    Стоимость:
    € 2,50
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Шахтер 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    28.08.2022 54' -72' Шахтер (Донецк) 1:0 Кривбасс (Кривой Рог)
    23.08.2022 Был в запасе Шахтер (Донецк) 0:0 Металлист 1925 (Харьков)
    • Читайте нас: 
    11