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Дания. Суперлига
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Вайле
Jonathan Amon
Статистика
Jonathan Amon - статистика
Вайле
#11 | Нападающий
Статистика
Статистика по турнирам
Дания. Суперлига 2025/2026
Дания. Суперлига 2024/2025
Дания. Суперлига 2023/2024
Дания. Суперлига 2020/2021
Команда
И
Г
П
Ж
К
Вайле
10
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Дания. Суперлига, 32 тур
Оденсе
0 : 1
17.05.2026
Вайле
Был в запасе
Дания. Суперлига, 31 тур
Вайле
2 : 0
10.05.2026
Фредерисия
Был в запасе
Дания. Суперлига, 30 тур
Рандерс
1 : 0
03.05.2026
Вайле
74' - 90'
Дания. Суперлига, 29 тур
Копенгаген
3 : 0
27.04.2026
Вайле
Был в запасе
Дания. Суперлига, 27 тур
Вайле
1 : 4
19.04.2026
Копенгаген
Был в запасе
Дания. Суперлига, 23 тур
Силькеборг
1 : 1
16.03.2026
Вайле
Был в запасе
Дания. Суперлига, 22 тур
Вайле
1 : 2
01.03.2026
Орхус
Был в запасе
Дания. Суперлига, 21 тур
Нордшелланд
3 : 3
20.02.2026
Вайле
Был в запасе
Дания. Суперлига, 20 тур
Рандерс
2 : 0
13.02.2026
Вайле
76' - 90'
Дания. Суперлига, 19 тур
Вайле
2 : 3
09.02.2026
Фредерисия
Был в запасе
Дания. Суперлига, 18 тур
Вайле
2 : 1
08.12.2025
Брондбю
70' - 90'
Дания. Суперлига, 17 тур
Оденсе
3 : 0
30.11.2025
Вайле
66' - 90'
Дания. Суперлига, 11 тур
Вайле
0 : 3
05.10.2025
Нордшелланд
64' - 90'
Дания. Суперлига, 10 тур
Силькеборг
1 : 1
28.09.2025
Вайле
Был в запасе
Дания. Суперлига, 9 тур
Вайле
2 : 2
21.09.2025
Сендерийск
79' - 90'
Дания. Суперлига, 7 тур
Вайле
1 : 2
29.08.2025
Виборг
68' - 90'
Дания. Суперлига, 6 тур
Орхус
1 : 0
24.08.2025
Вайле
84' - 90'
Дания. Суперлига, 5 тур
Вайле
0 : 2
17.08.2025
Мидтьюлланд
72' - 90'
Дания. Суперлига, 1 тур
Вайле
1 : 1
20.07.2025
Рандерс
54' - 80'
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