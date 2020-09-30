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    Алексей Найденов - статистика

    #2 | Защитник
    Имя Алексей
    Отчество Алексеевич
    Фамилия Найденов
    Команда Зенит
    Состав Основной
    Родной город Иркутск
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 10 июля 1995 (27 лет)
    Рост 179
    Вес 77
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Зенит 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    30.09.2020 1' -88' Зенит (Иркутск) 0:0
    (3:4)п    		 Пари НН (Нижний Новгород)
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