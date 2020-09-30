Алексей Найденов - статистика
#2 | Защитник
|Имя
|Алексей
|Отчество
|Алексеевич
|Фамилия
|Найденов
|Команда
|Зенит
|Состав
|Основной
|Родной город
|Иркутск
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|10 июля 1995 (27 лет)
|Рост
|179
|Вес
|77
|Имя
|Алексей
|Отчество
|Алексеевич
|Фамилия
|Найденов
|Команда
|Зенит
|Состав
|Основной
|Родной город
|Иркутск
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|10 июля 1995 (27 лет)
|Рост
|179
|Вес
|77
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Зенит
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|30.09.2020
|1' -88'
|Зенит (Иркутск)
|0:0
(3:4)п
|Пари НН (Нижний Новгород)