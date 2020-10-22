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    Тиаго Сантос - статистика

    #48 | Нападающий
    Имя Тиаго
    Фамилия Сантос
    Команда Неа Саламис Фамагуста
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 12 июля 1987 (35 лет)
    Рост 178
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Омония 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    10.12.2020 1' -90' ПСВ (Эйндховен) 4:0 Омония (Никосия)
    03.12.2020 Был в запасе Омония (Никосия) 2:1 ПАОК (Салоники)
    26.11.2020 59' -90' Гранада (Гранада) 2:1 Омония (Никосия)
    05.11.2020 73' -90' Омония (Никосия) 0:2 Гранада (Гранада)
    29.10.2020 Был в запасе Омония (Никосия) 1:2 ПСВ (Эйндховен)
    22.10.2020 Был в запасе ПАОК (Салоники) 1:1 Омония (Никосия)
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