Тиаго Сантос - статистика
#48 | Нападающий
|Имя
|Тиаго
|Фамилия
|Сантос
|Команда
|Неа Саламис Фамагуста
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|12 июля 1987 (35 лет)
|Рост
|178
|Имя
|Тиаго
|Фамилия
|Сантос
|Команда
|Неа Саламис Фамагуста
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|12 июля 1987 (35 лет)
|Рост
|178
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Омония
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.12.2020
|1' -90'
|ПСВ (Эйндховен)
|4:0
|Омония (Никосия)
|03.12.2020
|Был в запасе
|Омония (Никосия)
|2:1
|ПАОК (Салоники)
|26.11.2020
|59' -90'
|Гранада (Гранада)
|2:1
|Омония (Никосия)
|05.11.2020
|73' -90'
|Омония (Никосия)
|0:2
|Гранада (Гранада)
|29.10.2020
|Был в запасе
|Омония (Никосия)
|1:2
|ПСВ (Эйндховен)
|22.10.2020
|Был в запасе
|ПАОК (Салоники)
|1:1
|Омония (Никосия)