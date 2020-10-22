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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
ПАОК - Омония
ПАОК - Омония: обзор матча 22 октября 2020
ПАОК
22.10.2020, четверг, 19:55
Лига Европы, группа E, 1 тур
1 : 1
Завершен
Омония
56'
Т. Мург
16'
Э. Ботик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПАОК - Омония
90'
+3
Замена
Л. Лоизу
️️️️
Э. Ботик
76'
Замена
А. Какулис
️️️️
М. Дуриш
75'
Замена
Э. Асанте
️️️️
Ф. Папулис
75'
Замена
Я. Кусулос
️️️️
Ж. Гомес
Замена
Д. Бисесвар
️️️️
Т. Мург
74'
Замена
Х. Цолис
️️️️
А. Живкович
73'
Замена
К. Свидерски
️️️️
А. Чолак
62'
Замена
Р. Алвес
️️️️
Л. Матос
62'
61'
Желтая карточка
М. Ционис
Желтая карточка
Д. Яннулис
59'
ГОЛ! 1:1!
Т. Мург
Пас отдал
Ш. Шваб
56'
Замена
Д. Аугусто
️️️️
А. Эсити
46'
36'
Желтая карточка
Ф. Папулис
Желтая карточка
С. Ингасон
33'
24'
Желтая карточка
А. Ланг
17'
Желтая карточка
Э. Ботик
16'
ГОЛ! 0:1!
Э. Ботик
Пас отдал
Я. Лецяск
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПАОК
12
Живко Живкович
ВР
13
Димитриос Яннулис
ЛЗ
3
Лео Матос
ЦЗ
15
Сверрир Ингасон
ЦЗ
15
Фернандо Варела
ЦЗ
5
Яннис Михайлидис
ЦЗ
99
Томас Мург
ЦП
14
Андрия Живкович
ЦП
13
Андерсон Эсити
ЦП
22
Штефан Шваб
ЦП
14
Антонио-Мирко Чолак
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
Омония
1
Фабиано
ВР
26
Ян Лецяск
ЛЗ
15
Томаш Губочан
ЦЗ
6
Михал Люфтнер
ЦЗ
26
Адам Ланг
ЦЗ
8
Витор Гомеш
ЦП
16
Жорди Гомес
ЦП
11
Эрик Ботик
ЛФ
10
Маринос Ционис
ЦФ
57
Михал Дуриш
ЦФ
13
Фотис Папулис
ЦФ
Главный тренер
Хеннинг Берг
ПАОК
1
Александрос Пасхалакис
ВР
4
Энеа Михай
ЦЗ
2
Элеутериос Лирацис
ЦЗ
17
Христос Цолис
ЛВ
22
Ника Нинуа
ЦП
8
Дуглас Аугусто
ЦП
2
Родриго Алвес
ЦП
5
Теохарис Циггарас
ЦП
70
Георгиос Куциас
ЦФ
21
Диего Бисесвар
ЦФ
28
Карол Свидерски
ЦФ
Омония
98
Харалампос Кирьякидис
ВР
1
Костас Панайи
ВР
5
Николас Панайоту
ЦЗ
5
Кико
ЦЗ
31
Янис Кусулос
ЦЗ
4
Абдуллахи Шеху
ЦП
35
Харис Мавриас
ПП
48
Тиаго Сантос
ЦФ
75
Лоизос Лоизу
ЦФ
88
Эрнест Асанте
ЦФ
9
Кали Сене
ЦФ
9
Андроникос Какулис
ЦФ
3-2-4-1
12
Живкович
15
Ингасон
15
Варела
5
Михайлидис
13
Яннулис
3
Лео Матос
99
Мург
13
Эсити
22
Шваб
14
Живкович
14
Чолак
4-2-4
1
Фабиано
15
Губочан
6
Люфтнер
26
Ланг
26
Лецяск
8
Гомеш
16
Гомес
13
Папулис
57
Дуриш
10
Ционис
11
Ботик
13
Эсити
8
Аугусто
8
Аугусто
13
Эсити
14
Живкович
17
Цолис
17
Цолис
14
Живкович
3
Лео Матос
2
Алвес
2
Алвес
3
Лео Матос
99
Мург
21
Бисесвар
21
Бисесвар
99
Мург
14
Чолак
28
Свидерски
28
Свидерски
14
Чолак
11
Ботик
75
Лоизу
75
Лоизу
11
Ботик
13
Папулис
88
Асанте
88
Асанте
13
Папулис
57
Дуриш
9
Какулис
9
Какулис
57
Дуриш
16
Гомес
31
Кусулос
31
Кусулос
16
Гомес
Остались в запасе
ПАОК
Омония
22
Ника Нинуа
ЦП
70
Георгиос Куциас
ЦФ
1
Александрос Пасхалакис
ВР
4
Энеа Михай
ЦЗ
2
Элеутериос Лирацис
ЦЗ
5
Теохарис Циггарас
ЦП
Главный тренер
Абель Феррейра
5
Николас Панайоту
ЦЗ
48
Тиаго Сантос
ЦФ
5
Кико
ЦЗ
9
Кали Сене
ЦФ
98
Харалампос Кирьякидис
ВР
1
Костас Панайи
ВР
4
Абдуллахи Шеху
ЦП
35
Харис Мавриас
ПП
Главный тренер
Хеннинг Берг
Остались в запасе
22
Ника Нинуа
ЦП
70
Георгиос Куциас
ЦФ
1
Александрос Пасхалакис
ВР
4
Энеа Михай
ЦЗ
2
Элеутериос Лирацис
ЦЗ
5
Теохарис Циггарас
ЦП
Остались в запасе
5
Николас Панайоту
ЦЗ
48
Тиаго Сантос
ЦФ
5
Кико
ЦЗ
9
Кали Сене
ЦФ
98
Харалампос Кирьякидис
ВР
1
Костас Панайи
ВР
4
Абдуллахи Шеху
ЦП
35
Харис Мавриас
ПП
Главный тренер
Абель Феррейра
Главный тренер
Хеннинг Берг
Статистика матча ПАОК - Омония
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
ПАОК
Греция. Суперлига, 12 тур
АЕК
- : -
29.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 11 тур
ПАОК
4 : 0
22.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
ОФИ
2 : 1
25.10.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАОК
2 : 1
18.10.2026
Ираклис
Омония
Лига Европы, 5 тур
Ювентус
- : -
26.11.2026
Омония
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Омония
1 : 1
21.11.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
Анортосис
0 : 2
08.11.2026
Омония
Лига Европы, 4 тур
НЕК
3 : 1
05.11.2026
Омония
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Омония
2 : 0
31.10.2026
АЕЛ
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
АЕК
2 : 0
26.10.2026
Омония
Информация о матче
Главный судья:
Бобби Мэдден
Стадион:
Тумба
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