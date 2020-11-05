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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Омония - Гранада
Омония - Гранада: обзор матча 05 ноября 2020
Омония
05.11.2020, четверг, 20:55
Лига Европы, группа E, 3 тур
0 : 2
Завершен
Гранада
4'
Я. Эррера
64'
Л. Суарес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Омония - Гранада
90'
Замена
Я. Брайс
️️️️
Я. Эррера
Желтая карточка
А. Ланг
84'
76'
Замена
А. Соро
️️️️
Р. Кенеди
75'
Замена
Х. Молина
️️️️
Л. Суарес
Замена
Т. Сантос
️️️️
М. Ционис
73'
64'
ГОЛ! 0:2!
Л. Суарес
Пас отдал
Л. Милья
Замена
Я. Кусулос
️️️️
Ф. Папулис
47'
Замена
Э. Асанте
️️️️
Э. Ботик
46'
Замена
А. Шеху
️️️️
Ж. Гомес
46'
46'
Замена
Л. Милья
️️️️
А. Монторо
Вторая желтая
М. Дуриш
41'
35'
Желтая карточка
К. Нева
Желтая карточка
М. Дуриш
31'
4'
ГОЛ! 0:1!
Я. Эррера
Пас отдал
А. Монторо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Омония
1
Фабиано
ВР
26
Ян Лецяск
ЛЗ
15
Томаш Губочан
ЦЗ
6
Михал Люфтнер
ЦЗ
26
Адам Ланг
ЦЗ
8
Витор Гомеш
ЦП
16
Жорди Гомес
ЦП
11
Эрик Ботик
ЛФ
10
Маринос Ционис
ЦФ
57
Михал Дуриш
ЦФ
13
Фотис Папулис
ЦФ
Главный тренер
Хеннинг Берг
Гранада
1
Руй Силва
ВР
21
Карлос Нева
ЛЗ
5
Херман Санчес
ЦЗ
22
Домингуш Дуарте
ЦЗ
23
Пепе Санчес
ПЗ
29
Роберт Кенеди
ЛВ
11
Дарвин Мачис
ЛВ
25
Максим Гоналон
ОП
19
Анхель Монторо
ЦП
21
Янхель Эррера
ЦП
97
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Диего Мартинес
Омония
98
Харалампос Кирьякидис
ВР
1
Костас Панайи
ВР
5
Кико
ЦЗ
5
Николас Панайоту
ЦЗ
31
Янис Кусулос
ЦЗ
4
Абдуллахи Шеху
ЦП
35
Харис Мавриас
ПП
9
Андроникос Какулис
ЦФ
48
Тиаго Сантос
ЦФ
75
Лоизос Лоизу
ЦФ
9
Кали Сене
ЦФ
88
Эрнест Асанте
ЦФ
Гранада
13
Арнау Фабрега
ВР
13
Аарон Эскандель
ВР
18
Нехуэн Перес
ЦЗ
6
Луис Милья
ЦП
88
Ян Брайс
ЦП
29
Альберто Соро
ПВ
19
Хорхе Молина
ЦФ
4-2-4
1
Фабиано
26
Лецяск
6
Люфтнер
26
Ланг
15
Губочан
8
Гомеш
16
Гомес
11
Ботик
13
Папулис
57
Дуриш
10
Ционис
4-1-2-2-1
1
Силва
23
Санчес
5
Санчес
22
Дуарте
21
Нева
25
Гоналон
19
Монторо
21
Эррера
29
Кенеди
11
Мачис
97
Суарес
10
Ционис
48
Сантос
48
Сантос
10
Ционис
11
Ботик
88
Асанте
88
Асанте
11
Ботик
13
Папулис
31
Кусулос
31
Кусулос
13
Папулис
16
Гомес
4
Шеху
4
Шеху
16
Гомес
29
Кенеди
29
Соро
29
Соро
29
Кенеди
19
Монторо
6
Милья
6
Милья
19
Монторо
21
Эррера
88
Брайс
88
Брайс
21
Эррера
97
Суарес
19
Молина
19
Молина
97
Суарес
Остались в запасе
Омония
Гранада
9
Андроникос Какулис
ЦФ
98
Харалампос Кирьякидис
ВР
5
Кико
ЦЗ
5
Николас Панайоту
ЦЗ
75
Лоизос Лоизу
ЦФ
9
Кали Сене
ЦФ
1
Костас Панайи
ВР
35
Харис Мавриас
ПП
Главный тренер
Хеннинг Берг
13
Арнау Фабрега
ВР
13
Аарон Эскандель
ВР
18
Нехуэн Перес
ЦЗ
Главный тренер
Диего Мартинес
Остались в запасе
9
Андроникос Какулис
ЦФ
98
Харалампос Кирьякидис
ВР
5
Кико
ЦЗ
5
Николас Панайоту
ЦЗ
75
Лоизос Лоизу
ЦФ
9
Кали Сене
ЦФ
1
Костас Панайи
ВР
35
Харис Мавриас
ПП
Остались в запасе
13
Арнау Фабрега
ВР
13
Аарон Эскандель
ВР
18
Нехуэн Перес
ЦЗ
Главный тренер
Хеннинг Берг
Главный тренер
Диего Мартинес
Статистика матча Омония - Гранада
2
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Омония
Лига Европы, 5 тур
Ювентус
- : -
26.11.2026
Омония
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Омония
1 : 1
21.11.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
Анортосис
0 : 2
08.11.2026
Омония
Лига Европы, 4 тур
НЕК
3 : 1
05.11.2026
Омония
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Омония
2 : 0
31.10.2026
АЕЛ
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
АЕК
2 : 0
26.10.2026
Омония
Гранада
Испания. Сегунда, 16 тур
Гранада
- : -
29.11.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 15 тур
Сабадель
1 : 1
21.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Информация о матче
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