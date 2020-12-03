Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Омония - ПАОК
Омония - ПАОК: обзор матча 03 декабря 2020
Омония
03.12.2020, четверг, 23:00
Лига Европы, группа E, 5 тур
2 : 1
Завершен
ПАОК
9'
А. Какулис
84'
Ж. Гомес (П)
39'
Х. Цолис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Омония - ПАОК
Замена
Э. Асанте
️️️️
Л. Лоизу
85'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Ж. Гомес
84'
79'
Замена
Д. Бисесвар
️️️️
Т. Циггарас
75'
Желтая карточка
Д. Яннулис
64'
Желтая карточка
А. Живкович
Замена
Я. Лецяск
️️️️
Кико
59'
Замена
Ж. Гомес
️️️️
Я. Кусулос
59'
56'
Желтая карточка
Х. Анхель Креспо
46'
Замена
Т. Мург
️️️️
Ш. Шваб
46'
Замена
Д. Яннулис
️️️️
М. Ваге
39'
ГОЛ! 1:1!
Х. Цолис
Пас отдал
О. Эль-Каддури
31'
Желтая карточка
О. Эль-Каддури
Замена
А. Шеху
️️️️
А. Какулис
21'
ГОЛ! 1:0!
А. Какулис
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Омония
1
Фабиано
ВР
5
Кико
ЦЗ
31
Янис Кусулос
ЦЗ
6
Михал Люфтнер
ЦЗ
26
Адам Ланг
ЦЗ
15
Томаш Губочан
ЦЗ
8
Витор Гомеш
ЦП
9
Кали Сене
ЦФ
9
Андроникос Какулис
ЦФ
75
Лоизос Лоизу
ЦФ
10
Маринос Ционис
ЦФ
Главный тренер
Хеннинг Берг
ПАОК
12
Живко Живкович
ВР
15
Хосе Анхель Креспо
ЦЗ
15
Фернандо Варела
ЦЗ
22
Мусса Ваге
ПЗ
17
Христос Цолис
ЛВ
2
Родриго Алвес
ЦП
22
Штефан Шваб
ЦП
5
Теохарис Циггарас
ЦП
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
14
Андрия Живкович
ЦП
28
Карол Свидерски
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
Омония
98
Харалампос Кирьякидис
ВР
1
Костас Панайи
ВР
26
Ян Лецяск
ЛЗ
5
Николас Панайоту
ЦЗ
16
Жорди Гомес
ЦП
4
Абдуллахи Шеху
ЦП
48
Тиаго Сантос
ЦФ
88
Эрнест Асанте
ЦФ
13
Фотис Папулис
ЦФ
57
Михал Дуриш
ЦФ
ПАОК
1
Александрос Пасхалакис
ВР
13
Димитриос Яннулис
ЛЗ
2
Элеутериос Лирацис
ЦЗ
15
Сверрир Ингасон
ЦЗ
5
Яннис Михайлидис
ЦЗ
22
Ника Нинуа
ЦП
99
Томас Мург
ЦП
13
Андерсон Эсити
ЦП
77
Георгиос Вракас
АП
70
Георгиос Куциас
ЦФ
21
Диего Бисесвар
ЦФ
14
Антонио-Мирко Чолак
ЦФ
3-2-1-4
1
Фабиано
6
Люфтнер
26
Ланг
15
Губочан
31
Кусулос
5
Кико
8
Гомеш
9
Сене
10
Ционис
75
Лоизу
9
Какулис
3-5-1-1
12
Живкович
22
Ваге
15
Варела
15
Креспо
2
Алвес
5
Циггарас
7
Эль-Каддури
14
Живкович
22
Шваб
17
Цолис
28
Свидерски
75
Лоизу
88
Асанте
88
Асанте
75
Лоизу
5
Кико
26
Лецяск
26
Лецяск
5
Кико
31
Кусулос
16
Гомес
16
Гомес
31
Кусулос
9
Какулис
4
Шеху
4
Шеху
9
Какулис
22
Ваге
13
Яннулис
13
Яннулис
22
Ваге
22
Шваб
99
Мург
99
Мург
22
Шваб
5
Циггарас
21
Бисесвар
21
Бисесвар
5
Циггарас
Остались в запасе
Омония
ПАОК
98
Харалампос Кирьякидис
ВР
5
Николас Панайоту
ЦЗ
48
Тиаго Сантос
ЦФ
1
Костас Панайи
ВР
13
Фотис Папулис
ЦФ
57
Михал Дуриш
ЦФ
Главный тренер
Хеннинг Берг
70
Георгиос Куциас
ЦФ
77
Георгиос Вракас
АП
22
Ника Нинуа
ЦП
1
Александрос Пасхалакис
ВР
2
Элеутериос Лирацис
ЦЗ
15
Сверрир Ингасон
ЦЗ
5
Яннис Михайлидис
ЦЗ
13
Андерсон Эсити
ЦП
14
Антонио-Мирко Чолак
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
Остались в запасе
98
Харалампос Кирьякидис
ВР
5
Николас Панайоту
ЦЗ
48
Тиаго Сантос
ЦФ
1
Костас Панайи
ВР
13
Фотис Папулис
ЦФ
57
Михал Дуриш
ЦФ
Остались в запасе
70
Георгиос Куциас
ЦФ
77
Георгиос Вракас
АП
22
Ника Нинуа
ЦП
1
Александрос Пасхалакис
ВР
2
Элеутериос Лирацис
ЦЗ
15
Сверрир Ингасон
ЦЗ
5
Яннис Михайлидис
ЦЗ
13
Андерсон Эсити
ЦП
14
Антонио-Мирко Чолак
ЦФ
Главный тренер
Хеннинг Берг
Главный тренер
Абель Феррейра
Статистика матча Омония - ПАОК
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Омония
Лига Европы, 5 тур
Ювентус
- : -
26.11.2026
Омония
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Омония
1 : 1
21.11.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
Анортосис
0 : 2
08.11.2026
Омония
Лига Европы, 4 тур
НЕК
3 : 1
05.11.2026
Омония
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Омония
2 : 0
31.10.2026
АЕЛ
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
АЕК
2 : 0
26.10.2026
Омония
ПАОК
Греция. Суперлига, 12 тур
АЕК
- : -
29.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 11 тур
ПАОК
4 : 0
22.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
ОФИ
2 : 1
25.10.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАОК
2 : 1
18.10.2026
Ираклис
Информация о матче
Стадион:
Нео ГСП Стэдиум
Новости команд
Все
Омония
ПАОК
«НЕК» – «Омония»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «НЕК» и «Омонии» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Лига Европы. «Милан» разгромно проиграл «Борнмуту» и другие результаты
23 октября
«Омония» – «Бенфика»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Омонии» и «Бенфики» на победу в матче 3-го тура
21 октября
«НЕК» – «Омония»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «НЕК» и «Омонии» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Лига Европы. «Милан» разгромно проиграл «Борнмуту» и другие результаты
23 октября
«Омония» – «Бенфика»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Омонии» и «Бенфики» на победу в матче 3-го тура
21 октября
Отказавший ЦСКА Банза подписал контракт с новым клубом
14 сентября
«Краснодар» отправил защитника в Грецию
5 сентября
2
ПАОК подтвердил трансфер чемпиона РПЛ
4 сентября
1
«Краснодар» близок к продаже 12-миллионного легионера
29 августа
2
«Бранн» – ПАОК: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+